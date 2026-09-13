Важно за шофьорите: Ремонти и обходни маршрути по ключови пътища
Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“
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Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“
Свлачището остава активно и предстои да бъде подробно обследвано от специалисти
Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 часа до 21:00 часа
Временно е ограничено движението през Прохода на Републиката между Гурково и В. Търново
Заради задръстванията и ремонтите по големите пътни артерии у нас от АПИ препоръчват на пътуващите утре да използват повече обходни маршрути. Над 500...
Пловдив. Отводняват част от пътното платно на АМ "Тракия", съобщи БГНЕС. И уточни, че канал при отклонението за село Цалапица е прелял.Екипи на пожар...
София. Влакове спряха да се движат в седем железопътни участъка в различни части на страната. Ремонтни дейности са причината, съобщиха от "Холдинг бъл...
София. Прибързаните решения в критична ситуация, в каквато се намираме в момента, не винаги са най-добрия избор. Очаквам предложения за обходни маршру...
Прескачаме задръстване през Костенец и Злокучене