Важно за шофьорите: Ремонти и обходни маршрути по ключови пътища
Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“
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Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“
Откъде е дошла халвата по нашите земи и как се е превърнала в истински символ за един български град, разказва "Факти".Историята на халвата по нашите...
Проверяват се криминално проявени и автомобили
НЛО или дрон, спорят във фейсбук групата "Видяно в България"
Изграждането на трасето стартира в края на март 2018 г. и завърши близо 6 месеца предсрочно
Изграждането на трасето стартира в края на март м. г. и завърши близо 6 месеца предсрочно
В момента със средства от републиканския бюджет се изграждат близо 26 км от автомагистралата. Това са участъците между Ябланица и Боаза и Белокопитово...
Мъж е загинал при катастрофа на автомагистрала "Хемус" близо Ябланица. Инцидентът е станал снощи. 43-годишният Венцислав Бузов, който е работел в КАТ...
Засилен трафик и колони от коли има на автомагистрала „Хемус" при Ябланица. Не е регистриран пътен инцидент. Движението по магистрала „Тракия" е спок...
Ябланица. 1 млн. лв. ще струва проектирането на 60-километровото трасе между Ябланица и Плевен, като строителството на пътя е предвидено да започне пр...