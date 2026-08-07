ВВС участваха активно при овладяването на пожара в Област Пазарджик

Военновъздушните сили (ВВС) участваха активно в овладяването на мащабния пожар, който вчера, 6 август, обхвана около 1000 декара в района на село Славовица, Община Септември, Област Пазарджик. Екипажи на два вертолет AS 532 AL Cougar от състава на 24-та авиационна база – Крумово изпълняваха задачи по гасене на огъня от въздуха, като извършиха общо 97 пуска и изляха 155 тона вода над засегнатите райони.

По искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението в МВР и с разрешение на министъра на отбраната първи в борбата с огъня се включи вертолет AS 532 AL Cougar с борден номер 702. Той излетя от 24-та авиационна база в 15.28 ч. и в продължение на 3 часа и 15 минути екипажът му изпълнява задачи по пожарогасене. Извършени бяха 47 пуска на общо 75 тона вода. Вертолетът се завърна в авиобазата в 21.05 ч. С развитието на пожарната обстановка бе включен и втори вертолет AS 532 AL Cougar с борден номер 703. Той излетя в 17.13 ч., а екипажът му изпълнява задачи по гасене в продължение на 3 часа и 5 минути. При 50 пуска над огнищата бяха изхвърлени 80 тона вода. Вертолетът кацна обратно в 24-та авиационна база в 20.00 ч.

Въпреки тежките условия и интензивното задимяване, военните летци изпълняваха последователни полети и пускове над огнищата, подпомагайки действията на наземните екипи за ограничаване на разпространението и овладяване на пожара. ВВС остават в готовност за действие, при необходимост.