България с поклон пред великия Михаил Белчев (СНИМКИ)

България се прости с гласа на цяла една епоха - големия композитор, певец и поет Михаил Белчев. Поклонението в негова памет се състоя днес от 13:00 часа в Народен театър „Иван Вазов“, където хиляди се стекоха, за да му отдадат последна почит. Дълга опашка от почитатели, приятели и колеги се изви пред театъра – знак за дълбоката обич и уважение към твореца.

Снимки: Георги КОЛЕВ, БЛИЦ

Съпругата му Кристина Белчева и техният син Константин бяха потънали в скръб. Те приемаха съболезнования от близки, приятели и колеги на Белчев.

Сред официалните лица бе и президентът Илияна Йотова, която прегърна опечаленото семейство и изрази своите съболезнования.

Във фоайето на Народния театър, близо час преди началото на поклонението, се събраха хора, за да отдадат почит.

Михаил Белчев е носител на десетки държавни отличия, сред които „Златен Орфей“ и орден „Стара планина“ първа степен.

„Наследството... огромно. Във всеки един от хората има частица от него. И затова той ще продължи да живее. За мен – аз не знам как се живее без него. Не познавам такъв живот. От 23-годишна съм с него. И сме се разделяли за 2-3 дни само във всичките тези години“, сподели неговата съпруга и муза Кристина Белчева.

Веселин Маринов. Снимки: Георги КОЛЕВ, БЛИЦ

Богдана Карадочева. Снимки: БГНЕС

Братя Аргирови. Снимки: БГНЕС

Камелия Тодорова. Снимки: БГНЕС

Маргарита Хранова и Етиен Леви. Снимки: БГНЕС



Недялко Йорданов. Снимки: БГНЕС

Катя и Здравко от "Ритон". Снимки: БГНЕС

Васил Найденов. Снимки: Bulgaria On Air

Вежди Рашидов. Снимки: Bulgaria On Air

Юксел Кадриев. Снимки: Bulgaria On Air

Йорданка Христова. Снимки: Bulgaria On Air

