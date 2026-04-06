Над 6,5 тона храни за унищожаване след проверки на БАБХ

Повече от 6,5 тона храни са насочени за унищожаване, а част от дейността на предприятие за добиване и преработка на месо е спряна след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в няколко обекта на една и съща фирма в дряновското село Соколово.

Инспекторите са установили съхранение на храни при неподходяща температура, липса на етикети на български език, както и продукти с нарушена цялост на опаковките. Констатирано е и лошо хигиенно и техническо състояние на помещенията и оборудването.

В един от обектите са открити значителни количества храни от животински произход без задължителна идентификационна маркировка. Сред тях има близо 3 тона свински глави, както и телешко месо, агнешки продукти и осолени черва, съхранявани в бидони. Според БАБХ липсата на проследимост създава риск за здравето на потребителите. Общо 6596,9 кг храни ще бъдат унищожени.

Проверката е разкрила и сериозни проблеми в сградния фонд и оборудването. В хладилните камери са установени плесени по тавани и стени, корозирали врати и ръждясало технологично оборудване. В част от производствените помещения стенните покрития са били с лющещи се повърхности, а подово-стенните ъгли - в незадоволително хигиенно състояние. Именно тези нарушения са довели до спиране на част от дейността.

Нарушения са установени и в други обекти на същата фирма, включително млекопреработвателно предприятие, предприятие за имитиращи продукти, хладилна база и склад за търговия на едро. Сред констатираните проблеми са неизползване на помещения по предназначение, нарушена организация на производството, непълно водене на технологични дневници и несъответствия между реалните процеси и одобрената документация.

В хладилни бази са открити млечни и имитиращи продукти без идентификационна маркировка, както и кашкавал с плесен, който не е бил отделен и насочен за унищожаване, както изискват нормативите.

За всички обекти са предвидени допълнителни административни мерки, включително издаване на предписания със срокове за отстраняване на нарушенията и последващ контрол за изпълнението им.

