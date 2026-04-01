"Стандарт" с голяма награда за 20 години "Да! На българската храна"

Националният браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите отличи с голямата си награда главния редактор и издател на медия „Стандарт“ Славка Бозукова. Призът бе връчен от председателя на съюза Мариана Кукушева по повод 20-годишнината на кампанията „Да! На българската храна“.

„Това е най-устойчивата, най-продуктивната и най-дългогодишната кампания, която реално подпомага българските производители и преработватели в агробизнеса“, подчерта Кукушева при връчването на отличието.

Юбилейното събитие отбеляза две десетилетия от създаването на инициативата, която се утвърди като важна платформа в подкрепа на родното производство. От бранша изразиха увереност, че и през следващите 20 години кампанията ще продължи да постига високи резултати и ще остане стабилната опора за бизнеса.

