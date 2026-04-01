Славка Бозукова: България е уморена от кърпене на дупки. Нужна е визия за земеделието

"България е уморена от кърпене на дупки. Това, което ни липсва в последните 20 години - и това е голямата болка на нашия форум през всичките тези години - е дългосрочната стратегия. Затова се надявам да чуем днес не просто предизборни обещания за повече пари, а визия".

Това заяви главният редактор и издател на "Стандарт" Славка Бозукова при откриването на 20-ти Великденски форум на кампанията „Да! на Българската храна“. Темата е "Гарантиране на продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза".

"Преди точно две десетилетия поставихме началото на форума „Да на българската храна“. Нека за момент да се върнем към 2007 година, когато за първи път се събрахме на този форум.Всички бяхме хем в еуфорията на влизането в Европейския съюз, хем в паниката, защото се сблъскахме с „перфектната буря“.

Но ако през 2007 г. проблемът беше липсата на опит в ЕС, днес предизвикателствата вече са геополитически. Военните конфликти по света пречертаха пътя на зърното, взривиха цените на енергията и поставиха под въпрос самата концепция за продоволствена сигурност.

Минаха 20 години, а днес сушата отново е наш враг, а разходите за производство продължават да растат по-бързо от доходите на хората. Но най – голямата разлика, правейки всички тези сравнения, е една, и тя е отчетлива! Това сте вие, представителите на бранша.

Ако преди 20 години, бяхте новобранците в ЕС, днес вече сте опитните бойци, натрупали опит, изяли много сол, както се казва. Солта от кризите, която неусетно изми радостния блясък в очите ви и я замени със стоманения поглед към реалността. Реалност, която днес изисква бързи, смели и умни решения, защото става въпрос за оцеляване в новата перфектно буря.

Всички добре знаем, че кампанията „Да на българската храна“, която днес ни е събрала, не е слоган, а ваша трибуна за разговор с властта. Трибуна, в която не просто се изброяват проблемите, а се търси общия път, по който българският хляб, мляко, домат, месо и вино да останат на трапезата. Път, който винаги сме намирали през тези 20 години, каквито и кризи да сме преживявали. Надявам се, че ще го направим и днес", каза Славка Бозукова.

И призова присъстващите представители на властта и бизнеса за ползотворна дискусия.

Ето и цялата реч на госпожа Бозукова:

Уважаеми г-н министър, скъпа г-жо Кукушева, г-н Чорбаджийски, г-н Върбанов.

Г-жо Иванова и всички вие, представители на държавните институции,

Скъпи приятели и съмишленици на кампанията – производители, преработватели, търговци, колеги

Уважаеми представители на политическите сили,

Преди точно две десетилетия поставихме началото на форума „Да на българската храна“.

Днес, поглеждайки залата, виждам съмишленици от дълги години. Виждам приемственост, виждам същата тази борбеност. Но, разбира се, виждам и тревога ви, напълно обяснима в бурното време у нас и по света.

Нека за момент да се върнем към 2007 година, когато за първи път се събрахме на този форум.

Всички бяхме хем в еуфорията на влизането в Европейския съюз, хем в паниката, защото се сблъскахме с „перфектната буря“.

Световната инфлация ни удари, а рекордната суша изпепели реколтата ни. Тогава цената на хляба и млякото скочиха с над 20% за една нощ, а всички се учехме в движение какво е квота, субсидия и европейски стандарт.

Днес, историята сякаш се повтаря, но на ново, много по-сложно ниво.

Започнахме годината пак с еуфорията, че влязохме в Еврозоната, за която мечтаехме, но парадоксът е, че отново попаднахме в капана на ценовите рекорди.

Но ако през 2007 г. проблемът беше липсата на опит в ЕС, днес предизвикателствата вече са геополитически. Военните конфликти по света пречертаха пътя на зърното, взривиха цените на енергията и поставиха под въпрос самата концепция за продоволствена сигурност.

През 2007 г. се питахме дали ще оцелеем при сблъсъка с европейския пазар. Днес се питаме как да защитим българското производство в свят, който става все по-непредвидим.

Ако през 2007 г. говорехме за европейски трактори, днес говорим за изкуствен интелект и прецизно земеделие като спасение от скъпите ресурси.

Ако през 2007 г. българинът търсеше евтиното, днес той разбира се, все по-често гледа цената, но търси и чистото, и родното, и автентичното.

Минаха 20 години, а днес сушата отново е наш враг, а разходите за производство продължават да растат по-бързо от доходите на хората.

Но най – голямата разлика, правейки всички тези сравнения, е една, и тя е отчетлива! Това сте вие, представителите на бранша.

Ако преди 20 години, бяхте новобранците в ЕС, днес вече сте опитните бойци, натрупали опит, изяли много сол, както се казва. Солта от кризите, която неусетно изми радостния блясък в очите ви и я замени със стоманения поглед към реалността. Реалност, която днес изисква бързи, смели и умни решения, защото става въпрос за оцеляване в новата перфектно буря.

Всички добре знаем, че кампанията „Да на българската храна“, която днес ни е събрала, не е слоган, а ваша трибуна за разговор с властта.

Трибуна, в която не просто се изброяват проблемите, а се търси общия път, по който българският хляб, мляко, домат, месо и вино да останат на трапезата. Път, който винаги сме намирали през тези 20 години, каквито и кризи да сме преживявали. Надявам се, че ще го направим и днес.

Темата днес е без алтернатива – Гарантирането на продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза.

Как държавата ще защити производството ни, така че българската трапеза да не зависи от капризите на световните борси, ще чуем от министър Христанов, който ще даде подробности за вече огласените мерки на кабинета в агросектора. Ще огласи и последните резултати от кампанията „Чиста храна“.

Разбира се, от БАБХ и КЗП ще чуем и как вървят проверки на храните преди Великден.

Дали обаче тези „бързи кръвоспиращи“ мерки на кабинета ще лекуват отворената рана на сектора, или просто ни помагат да доживеем до следващия сезон? Ще чуем много мнения от бизнеса, а веднага след това и от представителите на различните политически сили, които днес са тук, оставили предизборната си кампания.

Истината е, че България е уморена от кърпене на дупки. Това, което ни липсва в последните 20 години - и това е голямата болка на нашия форум през всичките тези години - е дългосрочната стратегия. Затова се надявам да чуем днес не просто предизборни обещания за повече пари, а визия.

Надявам се с тези входни думи да провокирам ползотворна и резултатна дискусия.

Министър Христанов вече заяви, че храната е национална сигурност, а българското земеделие е гръбнакът, който не бива да позволяваме да се прекърши. Г-н министър – думата е ваша.

