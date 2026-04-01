Иван Христанов обяви две мерки за подпомагане на земеделците

Без срам казвам, че българската храна е най-хубавата. Категорично казвам "Да На българската храна".

С тези думи започна изказването си министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на форума на "Стандарт" "Да! На българската храна".

Той посочи, че днешната тема на форума е продоволствената сигурност на България, но депутатите ги няма, за да поеме и законодателят отговорност.

"Много е важно министърът на земеделието и храните да е министър и на продоволствената сигурност. Така е в Нидерландия, при нас също трябва да се промени", каза Христанов.

Той разказа какви са резултатите от кампанията "Чиста храна", която се провежда от две седмици заедно с БАБХ и МВР.

"Направени са над 1000 проверки и откриваме неща, които шокират и най-необузданите ни очаквания. В Монтана изпратихме екип от София и бе затворено предприятие. Кръстосаните проверки са гаранция за премахване на роднински връзки и зависимости. Искахме да намерим отговор на въпроса колко е чиста храната за децата ни, а Монтана бе един от студените душове. В Хасковско открихме ябълки, заведени като био. Не само че не са био, но и с високо съдържание на пестицитди. те също отиват за нашите деца.

В Лесидрен - изтичане на отпадъци в реката, които стигат до чешмите.

Хасково - огромен склад, където се възпрепятства контролът, грубо отношение към инспекторите от БАБХ. Откриха стотици хиляди килограми сирене и месо в чували, които просто са нахвърляни, изтекъл срок на годност.

Плевен - храни с изтекъл срок на годност.

Видяхте кадрите от Ихтиман, те бяха културните, но имаше ужасяващи. Незаконни кланици в Бургаско и Варненско. В Костинброд.

В цяла Българи я има незаконна мрежа, които конкурира редовните производители, които си плащат данъците и разходите. те се борят със сектор, който внася контрабанда, внася пиратски продукти.

За каква продоволствена сигурност да говорим?

Как може нашите почтени производители които от тъмно до тъмно произвеждат чиста храна, се конкурират с тези?

Радвам се, че БАБХ показа истинското си лице - гарант за здравето на децата ни, за храната, която стига до детски градини и болници", заяви Иван Христанов.

Втората тема, която той коментира, бе за себестойността на храните.

"Някой решава да започне война и всичко отива на кино. За съжаление, в режим на удължителен бюджет възможностите за интервенция са изключително ограничени. През 2022 г. имахме свобода на редовния бюджет и подпомогнахме сектора.

Но днес две неща можем да направим. Едното е да осигурим ликвидност. Торове има, цените се повишиха с 10%. Има предпоставки за намаляване на доходите на фермерите заради увеличение на цените на горивата и на азотните торове. Всички тези фактори водят до по-висока себестойност. В тази връзка през последната една седмица правителството предприе няколко мерки.

Първо увеличихме размера на дизеловата мярка - акциза. Досега ставката е била 21 цента, увеличаваме я на 31 цента със задна дата за 2025 г., което е допълнителен ресурс от 27 млн. евро. Предварителните ни очаквания са, че ще можем да го направим", каза Христанов.

Втората мярка е плащанията към земеделските стопани, заложени в следващите три-четири месеца в Индикативния график по кампания 2025, които са в размер на над 550 млн. евро, да бъдат разплатени по-рано. Тези 80 млн., които трябваше да се разплатят през април, ги платихме още този понеделник (30 март - б.ред.) на 43 000 стопани. Това касае целия индикативен график. Всичко, което може, ще го платим по-рано, изтъкна министърът.

По думите му има предложения, които искат законодателни промени. "Но когато се сформира новото НС, ще внасяме предложения, за да осигурим най-важните неща за сектора - скорост и ликвидност", обеща Христанов.

Той съобщи, че е разговаряно с торовите заводи и "Лукойл", има гаранции, че ще има торове и гориво. "Голямата борба е да овладеем цените", категоричен е министърът.

Според него в новата Селскостопанска политика продоволствената сигурност трябва да бъде разглеждана в контектса на общата европейска сигурност, на нея не може да бъде гледано като отделен компонент в ЕС.

"Намираме подкрепа за българската позиция в ОСП. Има съгласие, че така, както изглежда сега европейския бюджет, не стимулира общ пазар", каза още министърът.

И заключи: "Надявам се заедно да върнем славата на българската храна".

.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com