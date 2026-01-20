Производители срещу тавана на надценките! Голяма опасност с хляба

Над 20 организации от различни сектори се обявиха срещу приетия на първо четене Закон за контрол на цените на основни стоки и услуги.

"Желаещите да участват в изборите се увеличават. Темата за цените е много "сладка" в предизборно време, когато популизмът се разлива като мощна река. Доверието между производителите и потребителите е много силно - те знаят, че ние никога не ги подлъгваме. Понятието "спекула" е много удобно за телевизионни студия, защото крие в себе си нещо като меч в защита на онеправданите", коментира пред Bulgaria ON AIR Мариана Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

Защо производители са против новите мерки

Според нея приемането на законодателните мерки и въвеждането на таван на надценките ще удари най-слабите и бедни хора, а работни места ще бъдат закрити.

"Един хлебар, който работи в българско село, познава поименно своите клиенти, знае техните вкусови предпочитания. Той има два изхода, ако му сложат таван на надценката: или да затвори, или да търси лошо брашно, от което да се опита да прави същия асортимент. И да затвори малко по-късно, защото клиентите ще бъдат разочаровани. Българският потребител е обучен и разбира от качество", даде пример Кукушева в "България сутрин".

"Когато се появява понятието "дефицит", всички знаем, без да сме икономисти, че цените започват да растат. Ако се въведат тавани, първо ще изчезне масовият хляб - хлябът на бедните", подчерта тя.

Кукушева посочи, че официалната статистика доказва какво се случва в Унгария, която сложи таван на надценките - "пълна изолация и наказателна процедура".

"Бъркане в джоба в утрешния ден, за да платим санкциите. Замразяват се проекти и всички страдаме. Въвеждането на административни тавани има много къс хоризонт. Ако днес ви спестяват 20 стотинки, утре ще ви вземат 2 евро", алармира гостът.

Важно е храните да останат на достъпни цени

"Производителите насочваме усилията си в това храната да остане достъпна като цена и да бъде качествена. Подмяната на качеството е нещо много опасно. Имаме суровинна база за качествена храна, трябва да запазим този поминък. Като производители на храни най-много пазим джоба на потребителя", настоя Кукушева.

Тя предупреди, че много хора рискуват да останат на улицата заради "недалновиден политически експеримент и лошо законодателство".

"Внесли сме официално становище и експертно сме обяснили защо сме категорично против това. Достатъчно е да няма тавани на надценките. Появата на дефицит значи поява на черна борса", заключи Кукушева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com