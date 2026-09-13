Баба Меца надуши медеца: излапа 150 кг и потроши 30 кошера
Оставила щети за хиляди левове
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Оставила щети за хиляди левове
Медът става лукс, защото климатът и вносът притискат българските производители
Производителите очакват и се надяват на цена от 18-20 лв. за килограм
Десетки тонове готова продукция залежават
Стигнало се е до сблъсъци със символите на реда
В народната традиция Св. Харалмпий пази от чумата
Пчеларите си скубят косите
Каква е причината
Искат българския мед да стане защитен бранд
Украински и китайски мед се предлагат като български
Скачат срещу украинския мед, но голямата заплаха е китайския
Виртуалната реалност (VR) и високата технология, която стои зад нейното създаване, са предпоставки за значителни крачки напред в различни професионалн...
Некачествена продукция е стигнала и до България, алармират от Европейската комисия
С цел да уведомява пчеларите за предстоящи пръскания
Бюджет по програмата е в размер на над 8 млн. лв
Всички подадени заявления са одобрени
Причина е обилните дъждове и ниските температури през пролетта
Като изход от ситуацията той вижда създаването на Пчеларски борд
За светеца се за вярва, че е защитник на пчеларите