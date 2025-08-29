Лозари и винари с лоша новина за тазгодишната реколта

Винопроизводители и лозари в Бургаска област отчитат трудна година.

Очакванията са за по-нисък добив и по-слаба дажба на гроздето, което ще има отражение върху винопроизводството.

"В землището на град Поморие и околността се очаква една прилична реколта въпреки пролетните измръзвания. Реколтата се очаква да е много добра", разказа пред БНТ Димитър Пилонтов, който е собственик на лозов масив.

Въпреки това

със сигурност ще е по-малка реколтата с около 20-30%,

допълни той. Но това от своя страна обуславяло по-добро качество. "Винаги, когато е по-малко, е по-качествено", каза той.

Юлиан Василев, който е лозар от 35 години, посочи, че трудностите са свързани с реализацията на продукцията. Според него цените, които са обявени са ниски. Тази цена не ни задоволява, допълни той, защото разходите ни са в пъти повече.

Антон Плугчиев обясни че прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година, но пък

от друга страна очакванията са качеството на гроздето да е много по-добро.

