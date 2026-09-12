Гроздето е в изобилие, но купувачи няма: Лозарите пред протест
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
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Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
Лозари и винари поискаха финансова подкрепа, по-строг контрол върху вноса и защита от дъмпингови цени
Жегата през юли явно е нанесла поражения по лозята
Лозята в Североизточна България пред катастрофа
Прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година
Очаква се в протеста да се включат представители на бранша от цяла България
Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите
Производители се оплакват от слаба реколта и ниско качество на гроздето тази година
Чакат помощ от държавата
Домакини на събитието бяха Иван Алексиев - кмет на община Поморие, Йордан Чорбаджийски - председател на НЛВК и Христо Янков - изпълнителен директор на...
Те настояват за спешна актуализация на бюджета с 60 млн. лв.
Имаме почти двоен спад на изкупната цена на гроздето, работим на загуба, каза Петър Бошнаков
Увеличени са средствата за подпомагане по мерките за гроздопроизводителите през 2021 г., съобщи Красимир Коев та среща с НЛВК
Срещата ще е в четвъртък от 11 часа
От 1 февруари 2021г. лозари и винари ще могат да подадът заявления
Грубата сметка направи председателят на лозаро-винарската камара
Заради наложените от големите прекупвачи цени от 20-30 стотинки за килограм през есента на миналата година стопаните са оставили необрани лозови масив...
Лозари в общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич разчитат и на гръцките клиенти, за да продадат своята продукция. Винпромите почти не вземат от...
Лозето не ще молитва, а иска мотика. Да се грижиш за него като за малко дете. Тогава дава и хубав плод за качествено вино. Това каза лозарят Живко Анг...
Стотици лозари и собственици на казани за варене на ракия в Пиринско заплашват с блокади на пътища, ако не се отменят промените в Закона за акцизите и...