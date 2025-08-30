Лозари и винари в паника! Браншът е обречен

Гроздоберът в Североизточна България, който традиционно започва в началото на септември, тази година идва с горчив привкус.

Лозарите са изправени пред рекордно слаба реколта, а част от производителите дори няма да започнат кампания.

„Ще имаме много слаба реколта, особено в нашия Североизточен регион, където очакваме добиви от порядъка на 200-300 кг. средно за целия регион. Има колеги, които въобще няма да правят кампания. Щетите са колосални“, коментира пред Нова телевизия председателят на Черноморската винаро-лозарска камара Петьо Бошнаков.

Природата удря безмилостно

Основният удар върху лозята нанесоха априлските слани, достигнали температури до минус 7–8 градуса. Те унищожиха над 80% от насажденията, включително 450–500 декара шардоне на самия Бошнаков. Сушата само задълбочава проблема, тъй като лозята все по-трудно достигат до необходимата влага.

„Напълването на гроздето със сок, захар и киселини става много трудно“, обяснява производителят Драгомир Славчев. Картината се усложнява и от нови болести по лозята, срещу които фермерите трудно се борят заради европейски ограничения върху препаратите за растителна защита.

Браншът в безизходица, чака помощ

Лозарите и винопроизводителите в региона са категорични, че без държавна подкрепа оцеляването им е поставено под въпрос. „В тази екстремна ситуация единственият вариант за спасение на бранша е чрез подпомагане от държавата. Това е напълно нормален работещ европейски механизъм, който тук не се прилага“, подчертава Славчев.

По думите на Бошнаков виненото лозарство у нас е най-малко подпомаганият сектор, разчитащ единствено на субсидии на площ, равни на тези за угарни земи. Националното сдружение е пуснало официално запитване до институциите още на 7 юли, но отговор няма. Междувременно опасността част от производителите да обявят фалит става все по-реална.

