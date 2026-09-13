Лозари и винари с лоша новина за тазгодишната реколта
Прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година
Следете всички новини, анализи и коментари за Винопроизводители. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година
Не е заради песента на Веселин Маринов
Във винопроизводството има огромен, каза кандидатът за народен представител от "Възраждане"
Световният форум се провежда в град Дюселдорф, Германия
Винопроизводителите от Мелнишкия регион ще представят най-доброто от своята продукция в осмото издание на фестивала на 9 и 10 февруари
Бъчвите на винпромите пълни, износът падна наполовина Войната в Украйна нанесе тежък удар по родните винопроизводители. Почти наполовина е намалял из...