Нов живот на стария козунак - вкусен сладкиш с крем карамел
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Лесно и практично
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Дубайският шоколад завладя целия свят. На пазара обаче вече можем да открием всякакви десерти, вдъхновени от вкусния екзотичен десерт. И така с...
Великден наближава и всеки иска да има топъл и вкусен домашен козунак на трапезата си. Но има един проблем - месенето на козунак изисква майстор...
Празничната програма започна с великденски поздрав от секретаря на Врачанската митрополия - отец Николай
Първият козунак за Великден е омесен от френски хлебар през XVII век