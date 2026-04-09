Козунакът, който се превръща в крем карамел

Козунакът е на масата. Половината е изядена, другата половина гледа тъжно от кутията. Познато? Този Великден просто го запазете — направете от него десерт, който ще накара гостите да питат за рецептата.

Шеф Никола Симеонов предлага рецепта, която е едновременно проста и впечатляваща: крем карамел с козунак , приготвен с безлактозно прясно мляко „Димитър Маджаров“. Резултатът е мек, кремообразен десерт с нежен аромат на ванилия и едва доловима сладост от козунака — нещо средно между класическия крем карамел и изкусителен домашен сладкиш. Необходими продукти 1 малък козунак 600 мл безлактозно прясно краве мляко Lacto Free на „Димитър Маджаров“ с 3,6% масленост 4 яйца ¾ чаени чаши захар ½ чаена чаша захар за карамела Ванилия



Приготвяне

Първо направете карамела — разтопете захарта в тигана, докато стане кехлибарено-кафяв, и го изсипете на дъното на съда за печене. Но побързайте, защото карамелът не прощава.

Накъсайте козунака на парчета и ги наредете върху карамела. Разбийте яйцата със захарта, добавете млякото и ванилията, и изсипете сместа отгоре — козунакът ще я поеме и ще набъбне леко.

Печете на 200 градуса, докато повърхността хване красив златисто-кафяв загар. Оставете да се охлади, обърнете внимателно в чиния и сервирайте.

Искате нещо по-театрално? Сервирайте горещ с топка ванилов сладолед.

Защо точно млякото на Маджаров?

Не всеки може да яде десерти с обикновено мляко — и тук на помощ идва безлактозната серия на „Димитър Маджаров“ Lacto Free. Млякото за нея е 100% свежо, българско. Само е добавен един ензим лактаза, който разгражда лактозата до по-лесно усвоими захари, като съдържанието ѝ е под 0,1%. Важното е, че вкусът, полезните витамини и плътността остават непроменени — кремът излиза също толкова богат и копринен, колкото би бил с класическо мляко.

Така на масата може да седне и леля, която „не понася мляко“ — без компромис с вкуса на десерта.

Крем карамелът с козунак е онзи вид рецепта, която изглежда сложна, а всъщност се прави за половин час. Точно толкова трябва — ако козунакът вече е на тезгяха, а Великден тази година заслужава малко повече от обичайното.

И след като вече посегнахте към безлактозното мляко на „Маджаров“ — знайте, че то се държи като обикновеното: може да се затопля и вари, върши работа в солени и сладки ястия. Сос бешамел, палачинки, киш, оризов пудинг, сладолед за децата, торта с боровинки за цялото семейство. Накратко — купувате го веднъж, ползвате го навсякъде.

