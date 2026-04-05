Ароматна баница с лапад за Цветница

На Цветница традицията повелява трапезата да е постна, свежа и изпълнена със зелени вкусове. А какво по-подходящо от ароматна баница с лапад - символ на пролетта и новото начало?

Крехки листа лапад, съчетани с фини кори и подправки, създават ястие, което носи усещане за дом и топлина. Лека, вкусна и питателна, тази баница е перфектна както за празничната трапеза, така и за споделени моменти със семейството.

Баница с лапад

Необходими продукти: кори за баница - 1 пакет, лапад - 500 г /почистен/, зелен лук - 5 - 6 стръка, магданоз - 1/2 връзка пресен, джоджен - 3 стръка пресен, ориз - 1/2 ч.ч., олио - зехтин, сол, черен пипер

Начин на приготвяне: Измийте и почистете добре лапада. Нарежете зеления лук, а магданоза и джоджена накълцайте на ситно. Загрейте олиото или зехтина в подходящ съд и задушете лука, а след това добавете лапада, магданоза и джоджена. Овкусете със сол и черен пипер. Успоредно с това измийте добре ориза и го сварете в леко подсолена вода. След като всичко е готово, започнете с реденето на баницата. Намажете дъното на подходяща тава за печене с малко олио или зехтин. Поставете две кори за баница, а върху тях лапад и ориз и поръсете малко олио/зехтин. Това се повтаря, докато корите за бaница свършат. Намажете баница с мазнина и поставете в предварително загрята фурна на 180 градуса. Печете до приятен златист загар /около 45 мин/. Поднесете баницата с лапад, докато е още топла.

