От тефтера на баба: Лучник с коприва за Цветница

По стара традиция в някои краища на България за Цветница се приготвя ароматен лучник с коприва. Рецептата е лесна и подходяща за постите.

Необходими Продукти

за тестото

брашно - към 450 г

сода - 1/2 ч.л. бикарбонат

олио - 1 с.л.

оцет - 1 с.л.

за плънката

олио - 3 с.л. + още малко, за поръсване

коприва - 1 кг

лук - 2 глави кромид

джоджен - 3 стръка пресен

черен пипер - млян

сол - на вкус

Начин на приготвяне

Пресейте брашното и в кладенче по средата добавете содата, олиото и оцета. Добавяйки по малко вода, замесете меко тесто, което може да се точи. Разточете от него 2 дебели кори и го оставете да престоят за известно време - колкото да засъхнат леко. Попарете копривата във вряща вода и я отцедете. В 3-4 с.л. олио задушете ситно накълцания лук, като добавите и 1-2 с.л. вода. Щом омекне, добавете нарязания джоджен, копривата и овкусете с черен пипер и сол. В намазнена тава сложете 1 кора, отгоре плънката и покрийте с втората кора. Отгоре поръсете лучника с коприва със сгорещено олио. Сложете го да се изпече в умерено загряна на 180 градуса фурна. Извадете го и го запарете в кърпа.

Източник: Готвач.бг

