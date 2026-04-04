От тефтера на баба: Лучник с коприва за Цветница

По стара традиция в някои краища на България за Цветница се приготвя ароматен лучник с коприва. Рецептата е лесна и подходяща за постите.
Необходими Продукти
за тестото
брашно - към 450 г
сода - 1/2 ч.л. бикарбонат
олио - 1 с.л.
оцет - 1 с.л.
за плънката
олио - 3 с.л. + още малко, за поръсване
коприва - 1 кг
лук - 2 глави кромид
джоджен - 3 стръка пресен
черен пипер - млян
сол - на вкус
Начин на приготвяне
Пресейте брашното и в кладенче по средата добавете содата, олиото и оцета. Добавяйки по малко вода, замесете меко тесто, което може да се точи. Разточете от него 2 дебели кори и го оставете да престоят за известно време - колкото да засъхнат леко. Попарете копривата във вряща вода и я отцедете. В 3-4 с.л. олио задушете ситно накълцания лук, като добавите и 1-2 с.л. вода. Щом омекне, добавете нарязания джоджен, копривата и овкусете с черен пипер и сол. В намазнена тава сложете 1 кора, отгоре плънката и покрийте с втората кора. Отгоре поръсете лучника с коприва със сгорещено олио. Сложете го да се изпече в умерено загряна на 180 градуса фурна. Извадете го и го запарете в кърпа.
Източник: Готвач.бг
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com