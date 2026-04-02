Lidl с цени на агнешкото по-ниски от миналия Великден

Празничният асортимент се допълва от козунаци и сезонни зеленчуци от български производители, сладки и солени изкушения от Deluxe и Favorina, както и великденска декорация

Прясно агнешко, български козунаци, както и разнообразие от свежи сезонни зеленчуци от родни производители е подготвил Lidl за Великден. И тази година специално за празника веригата предлага премиум селекцията Deluxe и лакомствата Favorina.

„В условията на икономическа и геополитическа динамика нашата най-важна задача е да останем предвидим и доверен партньор на българските семейства. Ето защо този Великден ще осигурим прясно агнешко на цени, по-ниски от тези, които имахме за празника миналата година. Предвидили сме специални намаления и за други традиционни за повода продукти. С тези стъпки доказваме, че високите стандарти за качество и достъпните цени могат да вървят ръка за ръка, за да бъде празникът спокоен и споделен за всеки“, каза Драгомир Илиев, управител „Стоково снабдяване“, в Лидл България.

Агнешко, по-евтино от миналия Великден в Lidl

За предстоящия празник Lidl е осигурил над 250 тона прясно агнешко месо на специални цени, по-ниски от тези на веригата през миналия Великден. Агнешките котлети например, са на цена от 13.49 евро/кг, което при опаковка от приблизително 1.1 кг., би било с 0.90 евро по-евтино в сравнение с миналата година. Асортиментът включва също агнешка предна четвърт, задна четвърт и агнешки комплект за готвене от нарязано месо с кост. Опаковките са от 1-2 килограма - подходящи за трапезата на едно домакинство. Агнешкото в Lidl, както и всяко прясно месо, което веригата предлага, е опаковано в защитна атмосфера. Тя предпазва продуктите от замърсяване и гарантира тяхната свежест за по-дълго време.

Български козунаци на изгодни цени

Задължителни за великденската трапеза са и козунаците. По традиция Lidl ще предложи козунаци, произведени от дългогодишния партньор на компанията „Симид“. Те са ръчно плетени, без консерванти и клиентите могат да ги намерят в пекарната на веригата. Асортиментът включва класически козунак с поръска от перлена захар, козунак със стафиди, козунак с орехов пълнеж, козуначено руло с ванилов крем и панетоне със стафиди и шоколад. В седмицата на Великден класическият козунак с поръска от перлена захар ще бъде с 37% отстъпка, а този със стафиди - с 35% по-евтин.

Голяма част от пакетираните предложения са произведени от „Тимс Фудс“ - друга българска компания, с която веригата си партнира. Те произвеждат козунаците под собствената марка „Родна стряха” - козунак със стафиди и портокалови корички, козунак с какаови парченца и козунак със захарна поръска в опаковка от 400 г. В седмицата на празника те ще се предлагат на цени съответно 2.10 евро за козунак със стафиди или какаови парченца и 1.94 евро за този със захарна поръска. Между по-интересните продукти в категорията е и български козунак с бадем и три вида шоколад, който се продава под собствената марка на компанията Deluxe и също се произвежда от „Тимс Фудс“. Всички техни козунаци в асортимента на Lidl са с жива закваска. Най-бюджетното предложение на ритейлъра за великденската седмица е класически козунак (400 г.) само за 0.55 евро/1.08 лева, който също е с жива закваска.

Сезонни зеленчуци от български производители

Пролетната трапеза не може да мине и без традиционната зелена салата, за която Lidl предлага разнообразие от български сезонни зеленчуци. Клиентите ще намерят зелена салата от гр. Раковски, пресен лук от с. Поповица, пресен чесън от района на Петрич, спанак от с. Златитрап, репички от с. Труд и с. Мечкарево, краставици от с. Ръжево Конаре и моркови от с. Кадиево. Гарант за високото качество на тези и всички останали плодове и зеленчуци в асортимента на веригата са регулярните тестове, които тя провежда, за над 800 вида остатъци от пестициди.

Сладки и солени изкушения от Deluxe и Favorina

Сред великденските предложения на Lidl и тази година клиентите ще открият сладките и солени вкусове на специалните серии Deluxe и Favorina, които допълват празничната селекция за повода. Между тях отново има продукти от български производители като шоколирани ядки и плодове, произведени от „Виктория нутс“ ЕООД. Техните продукти под собствената марка Deluxe намират пазари в почти цялата търговска мрежа на Lidl в Европа.

Великденски изненади в Lidl Plus

В периода от 30 март до 11 април в мобилното приложение Lidl Plus се провежда и специална активация - „Тайни яйчица“, чрез която потребителите на приложението ще получават нов купон-изненада всеки ден.

С великденската си селекция Lidl осигурява на клиентите си възможността да се подготвят за празника бързо, лесно и изгодно - с богат избор от основни продукти за празничната маса, сезонни предложения и тематични артикули на едно място.

