Великденски благотворителен базар и конкурс за козунак ще се проведат в Зоопарк Стара Загора

В навечерието на Великденските празници зоопаркът в Стара Загора ще бъде
домакин на две събития, които съчетават благотворителност и българските
традиции.
В рамките на програмата ще се проведе благотворителен базар под надслов
„Сигурен дом за бездомните животни“, организиран от фондация „Амабили“ с
подкрепата на Зоопарк Стара Загора. Базарът ще се състои на 10, 11 и 12
април с начален час 11.00 ч. Събраните средства ще бъдат използвани за
лечение, операции и кастрации на бездомни животни. По време на събитието
ще се приемат и дарения под формата на одеяла, храна, лакомства и
постелки.
Посетителите ще имат възможност да разгледат артикули с животинска
тематика за дома, да участват в благотворителна томбола с награди, както
и да се включат в детски кът с рисуване, оцветяване и творчески
занимания. Ще бъде обособена и фотозона с великденски и животински
мотиви.
Като част от празничната програма, на 11 април 2026 г. (събота) от 12.00
ч. ще се проведе и първият по рода си конкурс за най-вкусен и атрактивен
домашен козунак. Участниците следва да представят предварително
приготвени козунаци, които ще бъдат оценявани на място по вкус и визия.
Инициативата цели да насърчи съхраняването на българските традиции,
приготвянето на домашна храна и споделените семейни моменти.
Награди ще получат трите най-вкусни и атрактивно представени козунака.
Организаторите канят всички граждани да се включат във вкусното
предизвикателство, както и да подкрепят каузата за по-добри условия за
бездомните животни.
„Нека заедно създадем един по-добър свят - с грижа, любов и усмивки.
Очакваме ви“, призовава и д-р Найден Илинов, ръководител на
старозагорския зоопарк.
