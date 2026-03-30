Великденски благотворителен базар и конкурс за козунак ще се проведат в Зоопарк Стара Загора

В навечерието на Великденските празници зоопаркът в Стара Загора ще бъде

домакин на две събития, които съчетават благотворителност и българските

традиции.



В рамките на програмата ще се проведе благотворителен базар под надслов

„Сигурен дом за бездомните животни“, организиран от фондация „Амабили“ с

подкрепата на Зоопарк Стара Загора. Базарът ще се състои на 10, 11 и 12

април с начален час 11.00 ч. Събраните средства ще бъдат използвани за

лечение, операции и кастрации на бездомни животни. По време на събитието

ще се приемат и дарения под формата на одеяла, храна, лакомства и

постелки.



Посетителите ще имат възможност да разгледат артикули с животинска

тематика за дома, да участват в благотворителна томбола с награди, както

и да се включат в детски кът с рисуване, оцветяване и творчески

занимания. Ще бъде обособена и фотозона с великденски и животински

мотиви.



Като част от празничната програма, на 11 април 2026 г. (събота) от 12.00

ч. ще се проведе и първият по рода си конкурс за най-вкусен и атрактивен

домашен козунак. Участниците следва да представят предварително

приготвени козунаци, които ще бъдат оценявани на място по вкус и визия.

Инициативата цели да насърчи съхраняването на българските традиции,

приготвянето на домашна храна и споделените семейни моменти.



Награди ще получат трите най-вкусни и атрактивно представени козунака.

Организаторите канят всички граждани да се включат във вкусното

предизвикателство, както и да подкрепят каузата за по-добри условия за

бездомните животни.



„Нека заедно създадем един по-добър свят - с грижа, любов и усмивки.

Очакваме ви“, призовава и д-р Найден Илинов, ръководител на

старозагорския зоопарк.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com