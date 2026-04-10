Козунак на конци: малките тайни за перфектния резултат (рецепта)

• Тестото което ще се получи трябва да е меко и гладко.

• Козунакът се меси колкото може по-дълго време.

• Трябва е да е топло в помещението, в която се меси козунакът – козуначеното тесто обича да му е топло, меси се на температура от около 30 градуса.

• Препоръчително е да се използва смес от животинска и растителна мазнина.

• На 1 кг брашно се слагат 250 г захар, като е хубаво, захарта да е разтворена в топло мляко за да не останат ктистали.

• Тестото трябва да втаса добре - втасването на козунака отнема от 1 до 3-4 часа, но колкото повече време, толкова по-добре.

• Козунакът е хубаво да се изпече в навлажнена фурна - за целта във фурната, предварително загрята на 200 градуса, се слага съд с вода.

• Козунакът се пече според теглото - 1 кг: 45 минути, 1.5 кг: 1 час, 2 кг: 1 час и 30 минути, а ако е под 1 кг: около 30 минути.

• Добре е в първите 20 мин докато се пече да се покрие с хартия за печене.

• Козунакът не се вади от формата за печене, преди за е изстинал.

Изпитаната рецепта

Продукти: брашно - 1 кг (брашното е добре да е за козунаци или тип 00), мая - 40 г, яйца - 6 бр. домашни, масло - 200 г, прясно мляко - 250 мл, чиста свинска мас – 3 супени лъжици, захар - 250 г, лимон и портокал - кората настъргана на финно, ванилия - 2 прахчета, сол - 1 малка щипка, ром - 1 с.л., стафиди (може предварително да са накиснати в ром), захар - за поръсване жълтък - 1 бр. за намазване смесен с 1 чаена лъжица мляко

Приготвяне: Брашното се пресява в съда, в който ще месите козунаците. Направете кладенче в средата. Оставете брашното да отпочине на стайна температура. Разтворете маята с 3/4 чаша топло мляко. Прибавете 1 лъжичка захар и толкова брашно, за да се получи кашичка. Оставете маята на топло, за да втаса. Разбийте яйцата със захарта до побеляване. Изсипете втасалата мая в кладенчето, добавете яйчената смес, солта и част от разтопеното масло. Смесете останалото разтопено масло с разтопена свинска мас (3 супени лъжици)

Замесете меко тесто, като топите ръцете в останалата мазнина. Тестото не трябва да се удря, а да се разтегля и събира, без да лепне по ръцете и стените на съда. Когато започне да образува мехури, поставете го в намаслена дълбока купа, сложете фолио и завийте добре с кърпа. Когато стаята е добре затоплена на тестото му трябва около 1 ч. и 30 мин. да втаса или докато удвои обема си.

Накиснете стафидите в малко ром. След като омекнат, отцедете ги и ги оваляйте в брашно.

Разделете тестото на 3 големи топки, а всяка топка на още 3 по-малки. Разтеглете всяка топка, сложете в средата от сушените плодове и усучете на фитили. Сплетете по три фитила за всеки козунак /за да се получат три козунака/. Поставете козунаците в подходящи тави и оставете отново да втасат на топло. Намажете всеки козунак с разбит жълтък, а от горе поръсете със кристална захар. Може също така да украсите с цели бадеми. Сложете ги в слабо загрята фурна на 150 градуса, като постепенно увеличавате градусите до 180. Наблюдавайте ги постоянно, за да не прегорят. Ако е необходимо, покрийте повърхността им с хартия за печене и допечете. Добре е фурната да е влажна. За целта преди слагане на козукана може да я напръскате с вода или да поставите съд с вряща вода.

Готовите козунаци завийте с чисти памучни кърпи и оставете да изстинат.

