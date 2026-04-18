Нов живот на стария козунак - вкусен сладкиш с крем карамел

Всеки обича козунак, но никой не обича изсъхнал стар козунак. Ето една много практична рецепта за десерт, с която да му вдъхнете нов живот. Защото изобилието по празниците е хубаво нещо, но след това винаги изпадаме в ситуацията да се чудим какво да правим с всичката останала храна.

За тази рецепта няма значение дали във вашия стар козунак има стафиди, дали е руло с шоколад или мармалад, кифлички и т.н. Всичко върши работа. Самата рецепта е много проста – мляко, яйца, захар и козунак. Карамелизирате захарта, редите отгоре нарязания козунак, заливате със смес като за крем карамел. След това печете на водна баня. Можете да „съживите“ по този начин стар кекс или пък изсъхнали кроасани.

Съветът на топ готвачите е да наредите нарязания стар козунак, докато карамелът е още горещ. По този начин той залепва за него и когато налеете млякото и яйцата, няма да се издигне нагоре, а ще си остане на дъното и ще се напои добре. Старайте се да запълните всички дупчици, независимо че трябва да чупите козунака на по-малки парчета. Това въобще не е фатално, защото сладкишът се изпича нацяло и съответно няма никакво значение дали е бил на големи или малки парчета сухият козунак. Все пак идеята е да оползотворите колкото се може повече от него.

Сладкишът със стар козунак изглежда изкусително още щом го извадите от фурната. Топъл обаче не е толкова вкусен, така че ще трябва да го охладите напълно и чак тогава да поднесете. Става невероятно сочен и деликатен. Да ви е сладко!

Продукти

козунак - 1 бр

Прясно мляко - 1 л

яйца - 6 бр

ванилия - 2 бр

захар - 2 ч.ч.

захар за карамела - 200 г

Карамелизирайте 100 г захар и ги сипете карамела на дъното на йенска тава. Наредете отгоре филии козунак с дебелина около 1 см - до средата на височината на тавичката. Разбийте с миксер яйцата със захарта и млякото и сипете смества върху козунака. Оставете така да престои 15 минути, за да може козунакът да попие течността. Сложете да се изпече в друга тава на водна баня в предварително загряна фурната на около 160 градуса. Готовият козуначен сладкиш с крем карамел се охлажда добре и се обръща в подходящ поднос.

Източник: recepti.gotvach.bg

