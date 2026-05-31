Той е тайното оръжие за силен имунитет

С настъпването на първите топли дни природата ни дарява с истински витаминни бомби, а една от най-ярките сред тях е киселецът. Това скромно многогодишно тревисто растение от семейство „Лападови“ присъства на българската трапеза от векове и е наричано с десетки народни имена като живовник, козилячка или лопош. Неговият специфичен, освежаващ и леко кисел вкус се дължи на ценни органични киселини, сред които ябълчена, лимонена и оксалова. Именно те събуждат сетивата ни след дългата зима, но ползите от това листно зеленчуково съкровище далеч не спират дотук.

Скритите суперсили на дивия лечител

Киселецът е истински склад за здраве, тъй като е изключително богат на витамин C, желязо, магнезий, калий и калций.

Желязна защита срещу анемия и умора: Високите нива на желязо, комбинирани с изобилието от витамин C, правят растението перфектното естествено средство за справяне с пролетната умора и подсилване на имунната система.

Приятел на сърцето и кръвното: Благодарение на сериозното количество калий в състава си, той отпуска кръвоносните съдове и помага за регулиране на кръвното налягане.

Стимул за храносмилането: Фибрите в зелените листа подпомагат функцията на червата и действат пречистващо на черния дроб и жлъчката.

Важно предупреждение: Поради наличието на оксалова киселина, с киселеца трябва да внимават хората, предразположени към камъни в бъбреците или страдащи от ревматоидни заболявания. За всички останали обаче той е зеленият билет към перфектна форма.

Традиционна селска супа от киселец с ориз и застройка

Тази класическа българска супа носи аромата на истинско домашно огнище. Тя е лека, приятно кисела и се приготвя изключително бързо.

Необходими продукти:

Киселец – 2 големи връзки (около 300 г)

Пресен лук – 1 връзка

Пресен чесън – 2-3 стръка

Морков – 1 брой

Ориз – 4 супени лъжици

Краве масло (или олио) – 3-4 супени лъжици

Пресен джоджен и магданоз – по половин връзка

Сол и черен пипер – на вкус

За застройката:

Кисело мляко – 3 супени лъжици

Жълтък – 1 брой

Начин на приготвяне:

Подготовка на зеленината: Измийте много добре листата на киселеца, почистете ги от по-дебелите дръжки и ги нарежете на лентички. Нарежете на ситно пресния лук, чесъна и моркова. Задушаване: В дълбока тенджера загрейте маслото или олиото. Добавете лука, чесъна и моркова и ги задушете за няколко минути, докато омекнат. Готвене: Добавете нарязания киселец към задушените зеленчуци и бъркайте около минута – листата веднага ще намалят обема си и ще променят цвета си към маслиненозелен. Залейте с около 1.5 литра гореща вода (или зеленчуков бульон) и посолете на вкус. Ориз и подправки: Щом супата заври, добавете добре измития ориз. Оставете да ври на умерен огън около 15–20 минути, докато оризът и морковът се сварят напълно. Малко преди да изключите котлона, добавете ситно нарязаните джоджен и магданоз, както и черния пипер. Застройка: В купичка разбийте жълтъка с киселото мляко. Дръпнете тенджерата от огъня. Загрейте застройката, като гребвате по малко от горещия бульон на супата и го добавяте на тънка струя към млякото при непрекъснато бъркане (закаляване). Изсипете застройката обратно в тенджерата.

Сервирайте супата топла, по желание поръсена с малко натрошено сирене или крутони!

