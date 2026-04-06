Козунакът става златен. Причината

В навечерието на Великден козунакът пак поскъпва, макар и умерено, показва проверка на БНТ в цех за производство на тестени изделия в Сандански. Най-голямо увеличение има при продуктите с добавки, особено тези с шоколад, докато класическите варианти запазват сравнително стабилни цени. Така традиционният продукт остава достъпен, но разнообразието на пазара променя избора на потребителите.

Според собственика на пекарна Мира Георгиева ръстът при стандартния козунак е минимален - около едно евро спрямо миналата година. По думите й това позволява основният продукт да остане в рамките на приемливи цени, въпреки натиска от инфлацията. Съвсем различна е картината при по-богатите варианти, където използваните съставки оказват сериозно влияние върху крайната цена.

Най-силно поскъпване се наблюдава при козунаците с шоколад, заради ръста в цените на какаото и шоколадовите продукти. Именно този тип изделия са и най-търсени, като козунакът с локум и шоколад се откроява като водещ продукт, достигайки цена от около 8 евро. Това показва, че клиентите са готови да платят повече за по-богати вкусове и по-разнообразни предложения.

Производителите отчитат увеличение в цените на почти всички основни суровини - яйца, мляко и допълнителни съставки, което постепенно се отразява върху крайната стойност. Натискът от инфлацията е неизбежен, а разходите по веригата на производство продължават да растат, макар и без резки скокове на този етап.

Допълнително влияние започват да оказват и външни фактори, включително поскъпването на горивата и напрежението в Близкия изток. Засега ефектът е ограничен, но очакванията са той да се засилва през следващите месеци и да оказва по-сериозен натиск върху цените.

Наблюдава се и ясна промяна в потребителското поведение. За разлика от предходни години, интересът вече се измества от класическите козунаци към тези с добавки, което показва, че дори при по-високи цени търсенето на по-качествени и разнообразни продукти остава високо.

