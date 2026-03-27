Ужасяваща схема! Незаконното месо заливало пазара у нас с години

Стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети са открити в складове в различни части на България, като схемата е действала години наред, стана ясно вчера. Служебният министър на земеделието Иван Христанов уточни в интервю за БНТ, че става въпрос за добре организирана мрежа, обхващаща множество региони.

Складове в цялата страна и стотици тонове месо

„Има още складове във Варненско, в Плевенско, в района на Димитровград. Количествата, които откриваме, които трябва да бъдат унищожени, които са със сменени етикети, с неустановен произход, са буквално стотици тонове. Това е много смущаващо“, заяви Иван Христанов.

Той подчерта, че подобни обекти не могат да се появят за кратко време. „Такъв склад не може да се появи за ден-два, за месец, това е нещо, което е оперирало от много време“, каза министърът.

По думите му именно наличието на мрежа е накарало БАБХ да сигнализира прокуратурата и ГДБОП.

Схема на национално ниво

Според Христанов става въпрос за добре изградена система за контрабанда и незаконна дейност в цялата страна. „Вече си личи, че са на национално ниво. Виждаме други обекти в Бургаско, във Варненско, в района на Ловеч. Там проверките тепърва предстоят“, посочи той.

Министърът описа и начина, по който е функционирала схемата. „Тази мрежа за контрабанден внос на животни, незаконно придвижване на животни на територията на България, след това незаконно транжиране и дистрибутиране е функционирала не месеци, а години наред“, заяви Иван Христанов.

По думите му липсата на реакция от институциите е позволила това да се случва. „Колегите от териториалните дирекции на БАБХ споделяха, че нееднократно са пускали доклади към ръководството, но тези доклади са оставени без отговор, без абсолютно никаква последваща реакция“, каза той.

Отговор на обвиненията и обещание за действия

Министърът отхвърли твърденията, че се правят назначения по политически причини. „Ако искаме да свършим работа, ние трябва да вземем хора, които вършат работа“, заяви Христанов.

Той беше категоричен, че правителството няма да прикрива подобни случаи. „Този служебен кабинет няма да бъде отпускарски, имаме много ясни задачи - здрава работа в полза на обществото, всякакви схеми ще бъдат показвани“, подчерта той.

Контролът и рискът за пазара

Христанов коментира и мерките срещу незаконното придвижване на животни, които предизвикаха реакции в социалните мрежи. „В момента, в който пуснахме заповедта, че цялото незаконно придвижване на животни ще бъде спряно, започнаха да се появяват твърдения, че това ще блокира Великденския пазар“, каза той.

Министърът постави въпрос за последствията от липсата на контрол. „Миналата година имаше 192 огнища, обхващащи 25 000 животни, които трябваше да бъдат убити. Това ли искаме и тази година?“, попита Христанов.

Той подчерта, че без строг контрол рисковете за храните и здравето остават. „Ако искаме да ядем нормална, чиста храна, трябва да има силна държава. Слаба държава вече видяхме до какво води“, заяви министърът.

Без институционален натиск

В заключение Христанов увери, че действията на институциите не са насочени срещу конкретни лица. „Няма да позволим държавните органи да се превръщат в бухалка, по отношение на когото и да е“, каза той.

