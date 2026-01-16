Георги Тахов: Сделката с Меркосур няма да удари българското земеделие

Решението за подписване на търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур е взето на високо политическо ниво в Европа още преди години и България го подкрепя, независимо от изразеното недоволство на част от земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието и храните в оставка Георги Тахов, който подчерта, че преките икономически ефекти за страната се очаква да бъдат ограничени.

По думите му българският износ и внос към държавите членки на Меркосур са почти незначителни, като търговското салдо е под 1% от общия обем на външната търговия, което е и причината той да не очаква договорът да повлияе драматично на вътрешния пазар.

Министърът акцентира и върху чувствителните теми за сектора, свързани със страховете от натиск върху цените и конкуренцията от трети страни, като увери, че Европейската комисия е изградила защитни механизми на регулаторна основа. При евентуални ценови колебания или пазарни сътресения тези механизми могат да бъдат задействани, а българските земеделски производители да получат компенсации, така че да не бъдат поставени в неблагоприятно положение. Според Тахов именно тези гаранции са ключови за баланса между отворената търговия и защитата на националното земеделие.

На този фон българските земеделски производители ще се включат в общоевропейски протест на 20 януари в Страсбург срещу предстоящото подписване на споразумението между Европейския съюз и търговския блок Меркосур, в който влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Демонстрацията е насочена срещу договореностите, които според фермерските организации ще позволят навлизането на по-евтини селскостопански стоки от Латинска Америка на европейските пазари и ще поставят местните производители под силен ценови натиск. Очаква се протестът да обедини земеделци от редица държави членки, които настояват за по-строги гаранции и ефективна защита на европейското производство.

Изявленията бяха направени в рамките на международното изложение Зелена седмица в Берлин, което тази година отбелязва своята 100-годишнина и се провежда в периода 16-25 януари. По време на форума министър Тахов официално откри българския национален щанд, с който страната ни участва за 35-и път.

Националното представяне е организирано под егидата на Министерството на земеделието и храните и заема площ от 140 кв. м, на които 15 български производители показват млечни и месни продукти, вина и биовина, пчелен мед и пчелни продукти, биохрани, розово масло, етерични и студено пресовани масла, натурална козметика и други традиционни и иновативни продукти от агрохранителния сектор.

Министър Георги Тахов подчерта, че участието на България в юбилейното 100-о издание на „Зелена седмица“ е важна възможност за утвърждаване на страната ни като надежден партньор и доставчик на качествени и конкурентоспособни агрохранителни продукти.

По думите му международното изложение дава реална платформа за разширяване на търговско-икономическите отношения със Германия и останалите международни партньори, особено в момент, когато европейското земеделие е изправено пред сериозни предизвикателства и напрежение около ключови търговски споразумения.

По време на откриването на щанда българският посланик в Германия Григор Порожанов обърна внимание, че България в момента е силно разпознаваема в страната като държава, която е направила ключови европейски стъпки. Той подчерта, че присъединяването към еврозоната и успешното финализиране на процеса по Шенген засилват интереса към страната ни и създават нов контекст за икономическо и търговско партньорство.

Според него участието в подобни международни изложения не е само подкрепа за българските производители, а важен инструмент на икономическата и публичната дипломация, чрез който България се представя пред света и затвърждава присъствието си на ключови пазари.

Българският щанд бе при откриването от федералния министър на земеделието, прехраната и родината на Германия Алоис Райнер, както и от управляващия кмет на Берлин Кай Вегнер, европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, президента на Асоциацията на германските фермери Йоахим Руквид, председателя на Федералната асоциация на германската хранително-вкусова промишленост Кристиан фон Бьотихер и изпълнителния директор на Панаир Берлин Марио Тобиас.

В рамките на „Зелена седмица“ тази година се провежда и Глобалният форум за храни и земеделие, включващ среща на върха на земеделските министри с делегати от над 70 държави, като българското участие е насочено към утвърждаване на страната ни като надежден партньор и доставчик на качествени агрохранителни продукти и към разширяване на търговско-икономическите контакти на международно ниво.

По друга чувствителна за сектора тема министър Георги Тахов съобщи, че през последните три месеца в страната не е регистрирано нито едно ново огнище на шарка по овцете. Той определи ситуацията като обнадеждаваща както за екипа на Министерството на земеделието и храните, така и за експертите от Българската агенция по безопасност на храните, които следят развитието на заболяването. По думите му липсата на нови случаи е ясен знак, че предприетите досега мерки дават резултат.

Министърът обясни, че съгласно действащите европейски регламенти, при период от между 80 и 100 дни без ново огнище, съответните зони се считат за затворени. Именно на тази база вече около 90% от засегнатите огнища в страната са официално приключени, а към настоящия момент заболяването на практика не е активно. Сред вероятните причини за прекъсването на разпространението той посочи сезонните фактори, включително ограниченото движение на животните, липсата на паша и млеконадой, както и отсъствието на транспортна дейност, свързана със събиране на мляко.

Въпреки благоприятната картина институциите остават в режим на повишено наблюдение. Тахов подчерта, че ваксините срещу заболяването вече са осигурени, сертифицирани както в страната, така и пред Европейската комисия, и са налични при необходимост. При евентуална промяна на епизоотичната обстановка държавата е готова да реагира незабавно, но към момента, след три месеца без нови случаи, не се налагат допълнителни действия.

