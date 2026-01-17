Георги Тахов на среща на върха в Берлин

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов взе участие в 18-ата Среща на върха на земеделските министри „GFFA 2026“ в Берлин, чийто домакин е федералният министър на земеделието, прехраната и родината на Германия Алоис Райнер. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

В рамките на форума министър Тахов се включи в Сесия на тема „Устойчиво използване на водата“, посветена на водната сигурност и ролята на земеделието за опазването и ефективното управление на водните ресурси – в условията на засушавания, наводнения и нарастваща конкуренция за достъп до вода.

По време на дискусията беше подчертано, че устойчивото производство на храни изисква интелигентни решения и целенасочени инвестиции – прецизно земеделие и напояване, задържане и съхранение на вода, модерна инфраструктура, повторно използване на водата, както и мерки за опазване на почвите, екосистемите и качеството на водите.

В заключителното комюнике „Вода. Реколта. Нашето бъдеще“ на „GFFA 2026“ се акцентира върху необходимостта земеделието да бъде признато като ключов фактор в международните политики за водите и върху ангажимента за по-ефективно използване на водата, устойчиви инвестиции и координация между секторите за гарантиране на водна и продоволствена сигурност.

