До 200 долара мито върху пратките за Америка! Окончателната присъда
Очаква се мярката да добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита на САЩ
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Очаква се мярката да добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита на САЩ
Искат шест пъти увеличение на държавната помощ в говедовъдството
Пчеларите обаче не са получили подпомагане от държавата по схемата „де минимис“, която се прилага при неблагоприятна година...
София. Съюзът на животновъдите организира национален протест в София заради неизпълнени ангажименти на Министерство на земеделието и храните, съобщи Б...