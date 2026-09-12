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Българче с отличие от УНИЦЕФ

Българче с отличие от УНИЦЕФ

Казанлък. Българче впечатли УНИЦЕФ. Млад наш художник е бил отличен от Детския фонд на обединените нации. 9-годишният Кирил Димов от Казанлък, който е...

11 ноември | 17:35
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