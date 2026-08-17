Изненада в кралския двор: Принцеса Иман роди близначки - Рания пак е баба

Щастлива новина от йорданския кралски двор: принцеса Иман и съпругът ѝ Джамил Термьотис станаха родители на близначки. Двете момиченца са родени на 14 август, съобщи Кралският хашемитски двор.

Принцеса Иман, която е на 29 години, е дъщеря на крал Абдула II и кралица Рания. Заедно със съпруга си тя вече има и дъщеря Амина, която се роди през февруари 2025 г.

Любопитното е, че новината за бременността беше обявена от кралица Рания, но до самото раждане не беше известно, че Иман очаква близнаци. В публикация тя сподели семейна снимка, на която Джамил държи малката Амина, а детето докосва корема на майка си.

„Клубът на внуците расте“, написа тогава кралица Рания, която не скри радостта си, че Амина скоро ще стане голяма сестра.

Иман и Джамил сключиха брак през март 2023 г. След появата на близначките крал Абдула II и кралица Рания вече имат още две внучки.

В семейството има още една малка принцеса Иман – дъщерята на престолонаследника принц Хюсеин и принцеса Раджуа, родена през август 2024 г.

Близначките на Иман обаче няма да бъдат част от линията за наследяване на йорданския престол. Конституцията на страната предвижда наследяването да преминава по мъжка линия.

Раждането на близнаци е сравнително рядко събитие и сред европейските кралски фамилии също има известни примери – принц Албер II и принцеса Шарлийн от Монако имат близнаци, както и датският крал Фредерик и кралица Мери.