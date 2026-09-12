Два дни след погребението на брат си: Почина норвежката принцеса Астрид
По-малката сестра на крал Харалд V е починала на 94 години, съобщиха от норвежкия кралски двор
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По-малката сестра на крал Харалд V е починала на 94 години, съобщиха от норвежкия кралски двор
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