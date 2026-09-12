Всичко за Кралско Бебе

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Момиче е!

Момиче е!

Херцогиня Кейт, съпруга на принц Уилям, роди. Второто кралско бебе е момиче. То тежи малко над 3.5 кг. Все още не е ясно как ще се казва бебето. И мал...

02 май | 9:06
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Малкият принц

Малкият принц

Най-чакането бебе на годината вече е на бял свят и носи име Джордж. Кейт и Уилям са абсолютен магнит за световното внимание и всяка малка новина около...

27 юли | 5:15
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