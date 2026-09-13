Котки, презервативи и регистрационни номера: Акулата, която изяжда почти всичко
Наричат ги санитарите на океана
Следете всички новини, анализи и коментари за Океан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Наричат ги санитарите на океана
В отделни кристали на пирита учените измериха съдържание на благородния метал до 1,9 процента
Имат си "най-добри приятели"
Проучват дали изсветляването на морските облаци може временно да намали жегите и екстремните климатични явления
Това не е просто природен спектакъл – явлението играе ключова роля за климата на планетата
Следващата зима ще бъде екстремна
Проучване дава подробности
Пакт за океана прие Европейският парламент тази седмица
Данните за океан в малък обект като Миранда са невероятно изненадващи
Прогноза къде след време ще има чисто нов
След установени данни от апарата "Касини"
Първоначално Енцелад привлече вниманието на учените през 2005 г.
Причина-Въздействието на климата
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) даде разрешение на Япония
Титаник се намира на 3800 метра на дъното на Атлантическия океан
Учените обясняват тези по-високи в световен мащаб с настъпващото природно явление Ел Ниньо
В него ще има и жилища, и хотели
По-ранни проучвания откриха доказателства за големи количества течност на Марс в миналото
Службите за спешна помощ призоваха хората, които са навън, незабавно да потърсят безопасно място
Това се случи по време на първата океанска гребна експедиция за България, осъществена от Максим и Стефан Иванови