30 000 шофьори с честитки до дни! Нови участъци за тол камери

Над 28 хиляди нарушители на скоростта засякоха системите за контрол на средната скорост само за първите 20 дни от въвеждането им. Най-високата средна скорост, с която се е движил автомобил, е 223 км/ч по магистрала "Тракия" в района на Цалапица, уточни проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

Шофьорът ще бъде глобен с 900 лева и лишаване от право да шофира за два месеца.

Драстично намаляване на нарушенията

От въвеждането на системата за контрол на средната скорост преди три седмици, данните показват значително подобрение на поведението на водачите. "Средната линия беше около 2000 нарушения за ден. А сега виждаме, че вече средната линия намалява почти 4 пъти на около 500 нарушения, което като цяло е един хубав знак за това, че българският водач си дава сметка," обясни проф. Асенов.

Най-показателни са данните от съботно-неделните дни през септември, когато трафикът достига връхните си стойности.

Северната тангента остава "пистата на България"

Въпреки че не е най-натоварена като брой автомобили, Северната скоростна тангента край София остава рекордьор по нарушители. Отсечката е малко над 10 километра между Чепинци и Илиянци.

"Тангентата не престава да бъде пистата на България. Аз вече така я наричам. Защото тя е първата въведена отсечка. Много хора знаят, че там има контрол, но въпреки това нарушителите не намаляват," коментира директорът на Националното толуправление.

Разширяване на системата

В "Пътна полиция" вече обработват регистрираните нарушения, като установяват собствениците на автомобилите. Първите електронни фишове ще бъдат изпратени в следващите седмици, а за по-сериозните нарушения ще бъдат издавани актове за временно отнемане на шофьорските книжки.

В следващите седмици ще се увеличат и участъците, в които ще се контролира средната скорост на движение.

