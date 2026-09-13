30 000 шофьори с честитки до дни! Нови участъци за тол камери
Драстично намалели нарушителите, похвалиха се от тол управлението
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Драстично намалели нарушителите, похвалиха се от тол управлението
Премиерът Бойко Борисов инспектира строителните дейности на пътния възел на Северната скоростна тангента с бул. „Ломско шосе". "Съоръжението става ун...
Отпускаме 1,5 млн. лв. на Столична община за ремнот и изграждане на довеждащата улична мрежа около Северна скоростна тангента. Това каза премиерът Бой...
Жители на северните части на София пак готвят протести заради тапите, които създава Северната тангента. Хората, които ежедневно минават през новата тр...
Премиерът Бойко Борисов: Моля археолозите да работят по-бързо, защото не завършим ли на 30 декември Северната тангента - 206 млн. лв. ще платим от наш...
Разговорите ще се водят със собствениците, които са обжалвали размера на паричното обезщетение София. Управителният съвет на Агенция "Пътна инфрастр...
София. Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на председателя на Агенция "Пътна инфраструктура" Лазар Лазаров за избор на строител на С...