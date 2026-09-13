Край на старите коли? ЕС въвежда нови правила от днес – ето какво се променя
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
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Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
В една държава вече има участък, дълъг около 1,2 километра
Фестивалът превръща ул. „Алеко Константинов“ в място за срещи, музика, домашна кухня и общи каузи
„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са нов ресурс“, казва Риад
Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор
По време на посещението екипът се запозна с водещи европейски практики и успешни модели за прилагане на кръговата икономика и биотехнологичните иновац...
Южната ни съседка влиза в нова индустриална ера
Как един белгийски химик създаде чудото на модерния свят и проклятието на планетата
„Екобулпак“ спря дейност след спор със Столичното предприятие, което отказва да приема замърсени товари
Българите консумират средно по 370 бутилки напитки на човек годишно – значително повече от средното за Европа
Ето по кой показател
Близо 10% от новия бизнес на ОББ Интерлийз е лизинг на хибридни и електромобили
Модерният образователен подход е част от международния проект S.TEMPO
Вземи Samsung Galaxy A16 5G, Redmi Watch 5 или HUAWEI Watch GT 5 на по-добра цена, като върнеш старо устройство
Конкурсът, който популяризира разделното събиране на смет и рециклирането, се провежда сред децата на възраст между 5 и 7 години
Над 16.5 млн опаковки са върнати за рециклиране от машините на ритейлъра за 1 година
Иновативните устройства намаляват обема на кеновете и улесняват тяхното събиране в планината
Най-разпознаваеми са понятията, свързани с рециклирането, но едва 13% от потребителите са наясно с т.нар. грийнуошинг, сочи проучване на Yettel
Замърсяването е извън контрол
Кампанията на Филип Морис България ПромениКартинката за поредна година обединява сили с някои от най-вълнуващите културни и арт събития в страната