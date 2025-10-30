Кога ще получаваме пари за върната бутилка

Пивоварният сектор в България, който допринася с над 435 милиона лева годишно към държавния бюджет, обединява усилия за въвеждане на депозитна система за опаковки. Основната цел е до 2030 г. да се постигне 90% рециклиране на бирените бутилки, като част от прехода към кръгова икономика и устойчиво развитие.

Новината бе обявена по време на международния форум на Съюза на пивоварите в България – „Заедно изБИРАме устойчиво бъдеще“, организиран съвместно със сдруженията на производителите на безалкохолни напитки, модерната търговия и НПО „За Земята“. Специален гост беше Анна Ларсон от международната организация RELOOP, посветена на устойчивото управление на ресурсите.

Международен опит и добри практики

Посланикът на Кралство Дания, Н. Пр. Флеминг Стендер, представи над вековния опит на страната му с депозитната система.

Дания започва разделното събиране на бутилки още през 1922 г., а през 40-те години достига 100% връщане на стъклените бутилки. Системата постепенно обхваща и пластмасови бутилки и кенчета, като днес 93% от опаковките се връщат за рециклиране.

В страната се събират около 1 милиард опаковки годишно, а системата се финансира основно от продажбата на рециклирани материали, чиято стойност се покачва заедно с цените на суровините. Според проучвания, 77% от датчаните одобряват системата (DRS).

Посланик Стендер подчерта, че успехът на Дания се дължи на сътрудничеството между държавата, индустрията и обществото, както и на удобната инфраструктура – пунктове за връщане на опаковки във всеки магазин.

Към момента 18 държави от Европейския съюз вече имат действащи депозитни системи. Тези модели доказано постигат над 90% ефективност при събиране на опаковките и са задължителни по европейските изисквания за управление на отпадъците.

България: потенциал и следващи стъпки

Позиции на експертите

Анна Ларсон отбеляза, че българите консумират средно по 370 бутилки напитки на човек годишно – значително повече от средното за Европа.

Тя подчерта, че целта на депозитната система е бутилките да се рециклират обратно в бутилки, а не да се използват за други продукти като дрехи или аксесоари.

Според Ларсон, най-ефективният модел е системата да се управлява от индустрията, а не от държавата, за да се избегне политизиране – както показва примерът с Хърватия.

Позиция на българската пивоварна индустрия

Председателят на УС на Съюза на пивоварите, Владимир Иванов, заяви, че браншът може да бъде пример за устойчив бизнес модел.

„Нашата индустрия е сред водещите със зелени инициативи. 100% от опаковките са рециклируеми, а милиони стъклени бутилки вече се връщат в употреба. Екологичният подход не е PR, а бизнес без алтернатива“, посочи Иванов.

В периода 2020–2024 г. пивоварната индустрия е инвестирала 86 милиона лева в зелени иновации, постигайки: 40% намаление на потреблението на електроенергия, 30% намаление на въглеродните емисии, 37% по-малко използване на PET-бутилки и трикратно намаление на разхода на вода.

Законодателна и институционална рамка

Министърът на околната среда и водите Манол Генов обяви, че националната депозитна система за опаковки ще бъде въведена през 2027 г.

Планът на правителството е тя да се управлява от държавно акционерно дружество, но това предложение предизвиква дискусии, тъй като противоречи на трите години експертни обсъждания, които подкрепят модела на управление от индустрията.

Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите, подчерта, че България разполага с необходимата експертиза и ресурси за ефективно въвеждане на системата.

Тя посочи, че обществото вече проявява висока подкрепа – според проучвания от 2024 г. над 4 милиона българи са готови да участват активно, като връщат кенчета и бутилки срещу депозит от около 20 стотинки.

