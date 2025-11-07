Две предприятия за отпадъци в схватка заради боклука на София

София е в поредната криза с боклула. Цветните контейнери за разделно събиране преливат, след като фирмата „Екобулпак“ преустанови дейността си в 16 столични района. Спорът между дружеството и Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО) доведе до пълно блокиране на системата за събиране на рециклируеми материали, а двете страни взаимно се обвиняват в некачествена работа и нарушени договори.

Спрени камиони и прехвърляне на вина

Конфликтът между „Екобулпак“ и общинското предприятие ескалира на 28 октомври, когато камиони на фирмата са били върнати от депото на СПТО. На 4 ноември дружеството официално уведомява, че спира дейността си. Оттогава боклукът от цветните контейнери в голяма част от столицата не се събира.

Директорът на СПТО Николай Савов обясни, че проблемът с разделното събиране е стар, но през последната година е станал критичен. По думите му при проверка на 288 камиона били открити големи количества рециклируеми материали, които не трябва да бъдат депонирани.

„Изискванията са ясни – ние не можем да заравяме рециклируеми материали. На всеки камион се качва лаборант, който проверява и снима. Ако има твърде много пластмаси или хартия, просто не допускаме камиона“, заяви Савов пред бТВ.

Депо на ръба и спешна нужда от разширение

По данни на СПТО първата и втората клетка на депото вече са рекултивирани, третата е запълнена над 80%, а четвъртата – около 35%. Това означава, че капацитетът е на изчерпване и без разширение съоръжението няма да може да приема отпадъци още дълго.

Савов допълни, че в камионите на „Екобулпак“ са открити пластмасови бутилки, капачки и други годни за рециклиране материали. „Не става дума за замърсени отпадъци, а за такива, които могат да бъдат преработени, но се смесват с битов боклук“, каза той.

Според него общината не може да допуска депониране на материали, които подлежат на рециклиране, тъй като това нарушава европейските екологични изисквания.

„Екобулпак“ обвинява общинското предприятие в блокаж

От своя страна прокуристът на „Екобулпак България“ АД Георги Славчев твърди, че проблемът не е в тяхната дейност, а в отказа на СПТО да приема отпадъци. „Още от май започнаха да връщат наши камиони. Ние многократно сме алармирали Столична община, но нищо не се промени. Нашата площадка вече е пълна и няма къде да складираме нови отпадъци“, заяви той.

По думите му около 1000 тона материали, които не подлежат на рециклиране, се намират в базата на фирмата. „Всичко, което може да се рециклира, вече е предадено. Не всяка пластмаса е рециклируема, а именно това се оказа спорната точка“, уточни Славчев. От дружеството настояват за среща с кмета Васил Терзиев и изразяват увереност, че кризата може да бъде овладяна, ако общината прояви готовност за диалог.

