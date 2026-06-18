Община Стара Загора подготвя нови стимули за рециклиране на текстил по проект TEXAD

Представители на Община Стара Загора, в партньорство с представители на „Института за устойчив преход“ към Тракийския университет и компанията за кръгова мода „REMIX“, проведоха работна визита в полския град Ржешов, Полша, по време на която натрупаха ценен опит в областта на кръговия текстил и биотехнологичното управление на ресурсите в рамките на проекта TEXAD - „Усъвършенстване на кръгови решения за текстилните отпадъци за европейски общини“, финансиран по програма Interreg Europe.

По време на посещението екипът се запозна с водещи европейски практики и успешни модели за прилагане на кръговата икономика и биотехнологичните иновации в текстилния сектор. Сред тях е революционната технология на научния стартъп MicroRenew. Решението използва специфични гъбични консорциуми (мицел) като естествени рециклатори, които успяват да разградят сложни полусинтетични тъкани само за четири седмици, да неутрализират силно токсичните текстилни багрила във водата само за седем дни и да трансформират текстилните отпадъци в иновативни „екотухли“, които улавят CO₂ от въздуха.

В рамките на визитата беше представена и дейността на местната споделена екосистема „Градска лаборатория“, която демонстрира как координацията между публични институции, високотехнологични научни организации и предприятия ускорява въвеждането на екодизайн и дигитална трансформация.

На практика делегацията посети редица обекти и инсталации, сред които и Завода за преработка на общински отпадъци в Соколов Малополски, където се прилага стриктна система за разделно събиране със седем вида стандартизирани чували и автоматизирано сортиране.

Изключително признание за Община Стара Загора по време на визитата дойде от факта, че полската общинска компания „Jesteśmy EKO“ официално сподели, че е останала дълбоко впечатлена от постигнатите резултати и организацията на работа в нашата община. Полските колеги заявиха, че след като са се запознали подробно с иновативната площадка за разделно събиране на отпадъци в Стара Загора, ще започнат да прилагат на своя територия конкретни дейности и оперативни практики, взаимствани от старозагорския модел.

„Трансформацията към кръгова текстилна система изисква технологични решения, биоиновации и целенасочена комуникация към потребителите. Наученото в Жешов ще ни помогне да надградим програмата за управление на отпадъците, като проучим възможностите за внедряване на иновативни подходи и развием ефективни комуникационни стратегии за „рециклиране като услуга“, съобразени с нуждите на Стара Загора“, отбелязаха Пламен Йорданов, началник отдел „Екология, озеленяване и гори“, и Вероника Петкова, главен експерт „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“.

Община Стара Загора ще използва придобития опит за разработване на конкретни стъпки за въвеждане на модерни системи за събиране, повторна употреба и високотехнологични модели за преработка на текстилни отпадъци, като по този начин затвърди лидерската си позиция в областта на зеления преход в съответствие с изискванията на Европейския съюз и целите на проекта TEXAD.

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