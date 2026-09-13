Изобретили уникален текстил: Египтянки превръщат боклука в мода
„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са нов ресурс“, казва Риад
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„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са нов ресурс“, казва Риад
По време на посещението екипът се запозна с водещи европейски практики и успешни модели за прилагане на кръговата икономика и биотехнологичните иновац...
Южната ни съседка влиза в нова индустриална ера
Изкуството, което е тъкано на станове в домовете
Компанията си партнира с Humanita в кампанията за разделно събиране на дрехи и домашен текстил
Очаква се износът на сектор "Текстил и облекло" за 2015 г. да се доближи до рекордните 1,86 млрд. евро от миналата година. Това каза Анастасия Симеон...
Инвестиции на стойност 1,2 млрд. лв. влизат в страната през 2014 г. според сертифицираните от Българската агенция за инвестициите (БАИ) проекти, прогн...
Добрич. Над 25 фирми от региона и страната ще участват в първото изложение „Експо-Добрич", което организира „Добрички панаир" АД в подкрепа на малкия...
Художничката Слава Бикова от Омск демонстрира т. н. мокра техника на плъстене
Сливен. Италианският бизнесмен с български паспорт Едоардо Миролио доведе нов инвеститор в Сливен. Този път от далечна Австралия. Предложение за инве...