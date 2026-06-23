Нашата супа топчета всъщност идва от древна Персия

Ако има ястие, което ухае на уют, детство и бабина кухня, това безспорно е супата топчета. Тя е неизменна част от неделния обяд в почти всяко българско семейство. Настолко сме свикнали с присъствието ѝ на масата, че я смятаме за чисто наш, нашенски кулинарен патент. Истината обаче е, че историята на тази богата супа е изминала хиляди километри през континенти и епохи, преди да се превърне в българска класика.

От Персийската империя до българската трапеза

Идеята да се меси кайма на малки топчета и да се вари в бульон всъщност се ражда в Близкия изток и Древна Персия. Самата дума за кюфте произлиза от персийската кулинарна дума „куфте“ (kufte), което буквално означава „начукано, смляно месо“.

През вековете тази технология се разпространява светкавично из Азия, а по-късно, благодарение на разрастването на Османската империя, превзема и Балканите. В султанските дворци в Истанбул готвачите развиват десетки варианти на супи с месни кюфтенца, застроени с кисело мляко и яйце – техника, която днес наричаме „тербие“. Нашите предци възприемат тази рецепта, но я пречупват през собствения си вкус, като добавят типичния български завършек: ароматен чубрица и свеж магданоз.

Най-вкусната класическа рецепта

За да стане супата ви феноменална, топчетата трябва да останат сочни и крехки, а бульонът – бистър, с кадифена застройка. Ето как да я приготвите стъпка по стъпка:

Необходими продукти:

За топчетата:

Кайма (смес прасе/теле) – 400 г

Ориз (суров) – 2 супени лъжици

Лук – 1/2 глава (настъргана много ситно)

Чубрица и черен пипер – по 1 щипка

Брашно – за овалване

За супата:

Лук – 1/2 глава (нарязана на ситно)

Морков – 1 брой

Чушка (зелена или червена) – 1/2 брой

Картоф – 1 голям (нарязан на малки кубчета)

Ориз – 2 супени лъжици

Олио/масло – 3-4 супени лъжици

Сол, черен пипер, чубрица – на вкус

Пресен магданоз – половин връзка

За перфектната застройка:

Кисело мляко – 3-4 супени лъжици

Жълтък – 1 брой

Брашно – 1 равна супена лъжица Начин на приготвяне:

Стъпка 1: Майсторските топчета

Омесете каймата с ориза, настъргания лук, чубрицата и черния пипер. Оставете я в хладилника за 15 минути, за да се поеме ароматът. След това с мокри ръце оформете малки топчета (колкото голям лешник). Оваляйте ги много добре в чиния с брашно и ги пресейте леко през пръсти, за да падне излишното количество. Брашното по тях ще сгъсти бульона по-късно.

Стъпка 2: Основата на бульона

В дълбока тенджера загрейте мазнината и задушете ситно нарязаните лук, морков и чушка с малко вода, докато омекнат. Залейте с около 1.5 – 2 литра гореща вода, посолете и оставете да заври.

Стъпка 3: Магията на варенето

Когато водата кипне силно, започнете да пускате топчетата едно по едно. Важен трик: не бъркайте веднага, за да не развалите формата им. След 5 минути добавете нарязания картоф и втората част от ориза. Намалете котлона на средна степен и оставете супата да къкри около 20-25 минути, докато оризът и картофите се сварят напълно. Овкусете с малко чубрица.

Стъпка 4: Кадифената застройка

В купичка разбийте добре жълтъка, киселото мляко и брашното до гладка смес. За да не се пресече, вземете един черпак от горещия бульон на супата и го добавете на тънка струя към млечната смес при постоянно бъркане. Повторете с още един черпак. След като изравните температурите, върнете застройката обратно в тенджерата на тънка струя, като бъркате супата непрекъснато.

Оставете супата да клокне за 1 минута на котлона и я дръпнете от огъня. Поръсете обилно с пресен, ситно нарязан магданоз и сервирайте с резен лимон!

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