Той е най-вкусното хрупкаво предястие в чиния

Когато лятото изригне в пълната си сила, българската трапеза се преобразява. Тежките зимни меса отстъпват място на пресните зеленчуци, а въздухът в градовете и селата се изпълва с онзи неповторим, упойващ аромат на печени чушки. Сред цялото изобилие от летни манджи обаче, има едно ястие, което заема почетно, почти култово място в сърцето на българина – чушката бюрек.

Тя не е просто храна. Тя е кулинарен феномен, който съчетава в себе си хрупкава коричка, сочна и сладка печена капия и кадифен, солен пълнеж от сирене и яйца. Сервирана топла или студена, чушката бюрек е перфектното лятно основно ястие или предястие, което задължително върви с чаша изстудена ракия или мента в горещите вечери.

Любопитни истории и произход

Името на това ястие веднага издава неговите балкански корени. Думата „бюрек“ идва от турската кулинарна традиция (börek) и традиционно обозначава тестени изделия – баници и кори, пълнени със сирене, месо или зеленчуци. Как тогава една чушка се превръща в бюрек?

Родството с баницата

В миналото, когато доматите и чушките навлизат масово в балканската кухня, местните готвачи започват да експериментират. Тъй като печената чушка има тънка, крехка кожа и затваря в себе си плънката по същия начин, по който тънките точени кори обгръщат сиренето в класическия бюрек, ястието бързо получава това наименование. Панировката от брашно и яйце пък имитира хрупкавата тестена обвивка.

Ресторантският хит на Социализма

Въпреки че се ражда в домашните селски кухни, чушката бюрек изживява истинския си звездан миг през втората половина на XX век. Тя става задължителна част от менюто на заведенията на „Балкантурист“. Чуждестранните туристи оставали смаяни как нещо толкова просто като чушка със сирене може да има толкова богат и плътен вкус. Смята се, че именно професионалните готвачи от този период налагат добавянето на галета в панировката, за да остане чушката хрупкава по-дълго време.

Най-вкусната рецепта за чушки бюрек

(класика с хрупкава коричка)

За да станат чушките перфектни, тайната е в три неща: добре отцедени чушки, гъста плънка (която да не изтече) и правилна панировка.

Необходими продукти:

Чушки: 6-8 броя големи, прави червени чушки (сорт Капия)

Сирене: 250 г бяло саламурено сирене (по-сухо)

Яйца: 4 броя (2 за плънката и 2 за панировката)

Магданоз: 1/2 връзка (ситно нарязан)

Брашно: 4-5 с.л. за овалване

Галета: 4-5 с.л. (за максимална хрупкавост)

Олио: за пържене

Начин на приготвяне:

Подготовка на чушките: Изпечете чушките, задушете ги в съд с капак (за да се обелят лесно) и ги почистете внимателно от люспите, дръжките и семената. Важно: Оставете ги в цедка за 15-20 минути да пуснат излишната си вода. Ако са твърде влажни, панировката ще падне. Приготвяне на плънката: В купа намачкайте сиренето с вилица. Добавете 2 от яйцата и ситно нарязания магданоз. Разбъркайте добре. Сместа трябва да е гъста, а не течна. Пълнене: С помощта на малка лъжичка напълнете всяка чушка със сместа. Не ги препълвайте и натискайте леко в края, за да затворите отвора. Панирането (Тайната на трите стъпки): Подгответе три чинии – една с брашно, една с останалите 2 разбити яйца и една с галета. Оваляйте напълнената чушка първо в брашно (това подсушава повърхността).

Потопете я в разбитите яйца .

Оваляйте я в галетата (тя прави коричката хрупкава).

За по-дебела коричка: Потопете още веднъж бързо в яйцето след галетата. Пържене: Изпържете чушките в добре загрято олио на умерен огън до златисто от двете страни (около 2-3 минути на страна). Извадете ги върху кухненска хартия, за да попие излишната мазнина.

Съвет за сервиране

Поднесете чушките бюрек топли, гарнирани със студен сос от кисело мляко, чесън, копър и малко орехи. Комбинацията между горещата хрупкава чушка и студения освежаващ сос е истинско кулинарно съвършенство!

