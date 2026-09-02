Кюфтетата от тиквички подпомагат храносмилането

Кюфтетата от тиквички са едно от най-обичаните ястия в българската кухня, което перфектно съчетава отличен вкус, ниско съдържание на калории и изобилие от полезни хранителни вещества. Когато са приготвени правилно – на фурна или на еърфрайър – те се превръщат в истински еликсир за здравето.

Ето какви са основните ползи за организма от консумацията на тиквички и кюфтета, приготвени от тях:

Тиквичките имат изключително високо съдържание на вода (около 95%) и са богати на разтворими и неразтворими фибри. Тези фибри действат като естествена метла за стомашно-чревния тракт, предотвратяват запека и поддържат баланса на полезната микрофлора в червата.

Идеални за контрол на теглото

Ако се стремите към отслабване или поддържане на форма, тиквичките са най-добрият ви съюзник. Те са бедни на калории и въглехидрати, но благодарение на фибрите засищат за дълго време. За да запазите кюфтетата нискокалорични, изпечете ги върху хартия за печене вместо да ги пържите в голямо количество мазнина.

Богати на антиоксиданти за силен имунитет

Тиквичките съдържат значителни количества витамин C, витамин А (под формата на бета-каротин) и лутеин. Тези мощни антиоксиданти предпазват клетките от оксидативен стрес, забавят процесите на стареене и се грижат за доброто зрение и здравето на очите.

Грижа за сърцето и кръвното налягане

В тиквичките има високи нива на калий, който помага за регулиране на кръвното налягане чрез балансиране на ефектите от натрия (солта). Редовният прием на калий намалява риска от инсулт и сърдечно-съдови заболявания. Наличието на фибри пък съдейства за понижаване на „лошия“ (LDL) холестерол.

Балансиран източник на протеини

Когато превърнем тиквичките в кюфтета, към тях обикновено добавяме яйца и сирене (или извара). Това обогатява ястието с висококачествени протеини и калций, които са жизненоважни за поддържането на мускулната маса и здравината на костите.

Рецепта за хрупкави кюфтета от тиквички на фурна

Тази рецепта избягва пърженето, като запазва кюфтенцата сочни отвътре и приятно хрупкави отвън.

Необходими продукти:

Тиквички – 2 броя (средно големи)

Бяло сирене – 150 г (натрошено)

Яйца – 2 броя

Брашно (бяло, овесено или нахутено) – 3–4 с.л.

Чесън – 2 скилидки (пресовани)

Пресен копър – 1/2 връзка (ситно нарязан)

Зехтин или олио – 1–2 с.л. за поръсване

Сол и черен пипер – на вкус

Начин на приготвяне:

Изцеждане на тиквичките: Настържете тиквичките на едро ренде. Посолете ги леко и ги оставете в гевгир за 15–20 минути. След това ги изцедете много добре през марля или като ги притискате силно с ръце. Това е най-важната стъпка, за да останат кюфтетата стегнати.

Приготвяне на сместа: В дълбока купа смесете изцедените тиквички, натрошеното сирене, яйцата, чесъна и копъра. Добавете черния пипер и брашното. Разбъркайте добре до получаването на гъста смес.

Оформяне: Покрийте голяма тава с хартия за печене. С помощта на лъжица оформете кръгли кюфтенца. По желание ги напръскайте леко с няколко капки зехтин.

Печене: Печете в предварително загрети на 200°C фурна (с вентилатор) за около 20–25 минути, докато хванат апетитен златист загар.

Подходяща гарнитура

Сервирайте кюфтетата топли, гарнирани с лек сос от кисело мляко, чесън, копър и няколко капки зехтин

Експериментирайте с брашното: Заменете бялото брашно с овесено или нахутено за повече фибри и по-нисък гликемичен индекс.

Добавете свежест: Не пестете пресните билки – копърът и магданозът притежават мощни антибактериални свойства и подсилват вкуса без излишна сол.



