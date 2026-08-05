Най-вкусните принцеси с кайма и кашкавал. Тайната съставка

Какво по-уютно вкъщи от мириса на препечен хляб и разтопен кашкавал рано сутрин. Има една лесна, бърза и безкрайно вкусна закуска, която ще зарадва цялото семейство - принцеси с кайма и кашкавал. За да станат обаче перфектни, ви трябва тайната съставка. А тя е много проста - чубрица.

Необходими продукти:

300 г кайма (смес свинско и телешко)

1 яйце

100 г настърган кашкавал (половината в сместа, половината отгоре)

Подправки – сол, черен пипер, чубрица, по желание шарена сол

Филии хляб или малки хлебчета

Малко масло за размазване или парченца върху сместа

Начин на приготвяне:

Смесете каймата с яйцето, половината кашкавал и подправките, докато стане гладка и пухкава. Намажете всяка филия с равномерен слой от сместа – до самите ръбчета, за да не се свие при печене. Поръсете останалия кашкавал отгоре и добавете малко масло за сочност.

Печете в загрята фурна на горен реотан или грил около 10–12 минути – докато коричката стане златиста, а ароматът изпълни кухнята.

Така се получават принцеси, които са сочни отвътре и хрупкави отвън – идеални за бърза лятна закуска, която не отнема време, но носи истински вкус.