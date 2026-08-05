ДА! На българската храна

Най-вкусните принцеси с кайма и кашкавал. Тайната съставка

Стават готови за най-много 15 минути, децата ги обожават

Най-вкусните принцеси с кайма и кашкавал. Тайната съставка
05 авг 26 | 7:58
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Мира Иванова

Какво по-уютно вкъщи от мириса на препечен хляб и разтопен кашкавал рано сутрин. Има една лесна, бърза и безкрайно вкусна закуска, която ще зарадва цялото семейство - принцеси с кайма и кашкавал. За да станат обаче перфектни, ви трябва тайната съставка. А тя е много проста - чубрица.

Необходими продукти:

  • 300 г кайма (смес свинско и телешко)

  • 1 яйце

  • 100 г настърган кашкавал (половината в сместа, половината отгоре)

  • Подправки – сол, черен пипер, чубрица, по желание шарена сол

  • Филии хляб или малки хлебчета

  • Малко масло за размазване или парченца върху сместа

Начин на приготвяне:

Смесете каймата с яйцето, половината кашкавал и подправките, докато стане гладка и пухкава. Намажете всяка филия с равномерен слой от сместа – до самите ръбчета, за да не се свие при печене. Поръсете останалия кашкавал отгоре и добавете малко масло за сочност.

Печете в загрята фурна на горен реотан или грил около 10–12 минути – докато коричката стане златиста, а ароматът изпълни кухнята.

Така се получават принцеси, които са сочни отвътре и хрупкави отвън – идеални за бърза лятна закуска, която не отнема време, но носи истински вкус.

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Автор Мира Иванова

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LARD
преди 48 минути

Мире, тия принцеси от години са тайна за теб. Като ти чета материалите не са само те, но тва е тема на друга публикация. По-лесно печиво няма, но за теб продължава да има тайна съставка, която така и не разкриваш. То е нормално, всепак е тайна. Скоро не си опитвала да ни разкриеш някои от тайните съствки примерно на яйцата на очи или филията с масло и сол. Хайде малко по-сериозно и започни да ни отваряш очите в бълкарските и несъвсем манджи.

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