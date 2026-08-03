В миналото смилянският боб е бил разменна валута

Едно малко планинско село в сърцето на Родопите крие кулинарна тайна, заради която световни шеф-готвачи падат на колене – легендарния Смилянски фасул. Разположено по горното поречие на река Арда, село Смилян е единственото място на планетата, където този специфичен боб расте с неповторими вкусови качества. Заради уникалния планински климат, влажния речен въздух и огромната температурна амплитуда между деня и нощта, тук фасулът развива невероятно тънка ципа и маслен, кремообразен вкус. Тук няма трактори и комбайни – всяко стръкче се отглежда на ръка, подпира се с лешникови пръти и се прибира в чували с много любов и тежък труд.

От конкистадорите до бобеното оръдие

Историята на смилянското чудо е истински приключенски роман. Всичко започва през XVI век, когато испанските мореплаватели пренасят фасула от Южна Америка на Стария континент. По това време Родопите са в пределите на Османската империя, а местните се изхранват трудно с ръж и овес. Когато първите чуждоземни зърна попадат в смилянската почва, те мутират и се адаптират по феноменален начин.

Бобът става толкова ценен и хранителен, че векове наред родопчани са го ползвали като валута – сменяли са чували с боб срещу зехтин, сол и риба от Беломорието. Днес Смилянският фасул е строго защитен продукт с патентована марка, а селото е дом на единствения в света Музей на боба. Всяка есен тук се провежда грандиозен фестивал, който по традиция се открива с оглушителен гръм от истинско „бобено оръдие“.

Рецепта за бавно готвен смилянски боб в гърне

За да усетите истинската магия на това родопско злато, забравете за бързоварните тенджери. Истинският смилянски боб изисква време, глинен съд и бавен огън. Ето най-добрата автентична рецепта, предавана от бабите в Смилян:

Необходими продукти:

500 г едър Смилянски фасул (шарен или бял)

2 глави зрял кромид лук

1 голям морков

1 червена чушка (суха или прясна)

2-3 скилидки чесън

1 ч.л. червен пипер

1 ч.л. сух джоджен (задължително родопски)

50 мл олио или олио със свинска мас (по избор)

Сол на вкус

Начин на приготвяне:

Подготовка: Накиснете фасула в студена вода от предната вечер (поне за 12 часа). Смилянският боб е едър и има нужда да набъбне добре. Първо варене: Изсипете водата, налейте нова и го сложете на котлона. След като заври, го оставете да поври 10-15 минути. Изхвърлете и тази първа вода – това гарантира, че бобът няма да тежи на стомаха. В гърнето: Прехвърлете боба в глинено гърне (гювеч). Добавете ситно нарязаните лук, морков, чушка и чесън. Залейте с топла вода, колкото да покрие продуктите с два пръста отгоре. Добавете мазнината. Бавното вълшебство: Затворете гърнето с капака (може да го запечатате с тесто по краищата за разкош). Сложете го в студена фурна и я включете на 150 градуса. Оставете го да къкри кротко около 2.5 – 3 часа. Смилянският боб се вари по-бързо от обикновения заради тънката си люспа, така че го наглеждайте. Запръжката (Застрояване): Когато бобът е напълно омекнал, в малък тиган загрейте малко мазнина с червения пипер за няколко секунди (внимавайте да не изгори!). Изсипете запръжката в гърнето, добавете солта и сухия джоджен. Пъхнете обратно във фурната без капак за още 10 минути, за да хване апетитна коричка.

Сервирайте го горещ с домашен хляб, кисели краставички или люта чушка. Вкусът е толкова богат и плътен, че няма да имате нужда от месо!