Под глинения капак се крие царят на лятното меню

Когато летните температури в България счупят поредния рекорд, последното нещо, което човек желае, е да прекара часове пред тежки и димящи тенджери, готвейки калорични месни манджи. Тялото инстинктивно търси нещо леко, прохладно и същевременно засищащо. Точно тук на сцената излиза абсолютният крал на лятната българска трапеза – Сиренето по шопски в гювече.

Това ястие е перфектният избор за горещите дни по няколко причини. На първо място, то е изключително леко за стомаха, тъй като в класическия си вариант не съдържа месо и не се пържи. Всички съставки се задушават в собствените си сокове в затворен глинен съд, което запазва полезните им вещества и свежия вкус. Освен това, подготовката му отнема едва 5 минути, а останалото е работа на фурната – без досадно бъркане, пръскане на мазнина и допълнително нагряване на кухнята.

Отвъд глинения капак

Магията на печената глина: Глиненото гювече не е просто традиционен съд, а кулинарен инструмент. Печенето в него разпределя топлината равномерно, благодарение на което сиренето омеква и става кремообразно, без да изсъхва, а доматите се превръщат в гъст, ароматен сос.

Безсолен баланс: Когато българското бяло саламурено сирене се запече, неговата структура се променя, а солеността му се балансира по естествен път от сладостта и киселинността на зрелите летни домати.

Зимният братовчед: Макар днес да го възприемаме като лятна класика заради доматите, в миналото ястието се е приготвяло целогодишно, като през зимата доматеното пюре или консервираните домати от зимнината са заменяли пресните зеленчуци.

Откъде идва името му?

Името на ястието е директно свързано с етнографската група на шопите, населяващи Софийското поле и части от Западна България. Шопският регион в миналото е бил известен със силно развитото си животновъдство – главно отглеждане на овце и кози. Поради тази причина млечните продукти, и по-специално бялото саламурено сирене, са били в основата на всекидневното меню на местното население.

Шопската кулинарна традиция се отличава с гениална простота – използване на минимален брой, но изключително качествени местни суровини (сирене, домати, чушки и яйца). Точно както Шопската салата се превръща в национален символ, така и Сиренето по шопски събира в едно глинено гювече кулинарната философия на този регион: бързо, икономично, невероятно вкусно и засищащо.

Класическа рецепта за Сирене по шопски (за 1 гювече)

Ето как да си приготвите това лятно изкушение стъпка по стъпка:

Необходими продукти:

Бяло саламурено сирене – 1 голяма плочка (около 150–200 г)

Домат – 1 брой (голям, добре узрял и сочен)

Печена червена чушка – 1 брой (по желание, за допълнителен аромат)

Краве масло – 1 кубче (около 15 г)

Яйце – 1 брой

Подправки: чубрица и сладък червен пипер на вкус

За любителите на пикантното: 1 люта чушка (пуричка)

Начин на приготвяне:

Подложката: Нарежете половината домат на тънки кръгчета и ги подредете на дъното на гювечето. Поставете отгоре половината от маслото и нарязаната на лентички печена чушка. Основния елемент: Сложете цялата плочка сирене директно върху доматите. Запечатването: Покрийте сиренето с останалите кръгчета домат. Поръсете обилно с ароматна чубрица и малко червен пипер. Сложете останалото парченце масло най-отгоре. Печенето: Затворете гювечето с капака и го поставете в студена фурна (за да предпазите глината от спукване). Включете фурната на 200°C и печете около 20 минути, докато доматите омекнат и сиренето се отпусне в соса им. Финалният щрих: Извадете гювечето, махнете капака и внимателно чукнете едно цяло яйце в средата. Боднете лютата чушка отстрани. Върнете във фурната без капак за още 5-6 минути, докато белтъкът на яйцето побелее и се забули, а жълтъкът остане приятно рохкав.

Сервирайте гювечето веднага, докато още цвърчи, с парче топъл хляб и чаша охладено бяло вино или розе. Добър апетит!