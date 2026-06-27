Да си подсладим живота в сезона на ягодите

Рецепта за меки бисквити с ягоди при „Вкусно с Бени“ - много бързо и лесно да приготвят и са мекички и вкусни, чудесни за следобедното кафе или хапване навън.



1 ч.ч. = 250 мл.

За около 16 средно големи бисквити са нужни:

1 яйце (М размер)

Съвсем малка щипка сол

100 г захар (½ ч.ч.)

1 пак. ванилова захар

100 г масло (меко)

40 г кисело мляко (2 равни с.л.)

1 равна ч.л. бакпулвер (3-4 г)

180-200 г ягоди

230 г брашно (1 и 3/4 ч.ч.)

Пудра захар за поръсване

Ягодите се измиват, отцеждат и подсушават с домакинска хартия. Нарязват се на съвсем малки парченца, които се слагат отново върху домакинската хартия, за да поеме излишната влага.

В купа се слагат яйцето, захарта, солта и ваниловата захар и се разбъркват с миксер за 1-2 минути до пухкава смес. Добавя се мекото масло и се продължава разбъркването, а след 30-ина секунди се прибавя и киселото мляко, след което се разбърква финално. В този момент е възможно сместа да изглежда като пресечена, но след това се оправя и няма място за притеснение.

Брашното се пресява с бакпулвера и се прибавя към сместа, като вече се разбърква с кухненска бъркалка, до получаване на гладко тесто. На края се добавят ягодите и се разбърква внимателно, докато се разпределят в тестото.

Тавата на фурната се покривах с хартия за печене, а самата фурна се загрява на 180 градуса. С лъжица се взема от сместа и с друга лъжица си помагате да поставите тестото и да го оформите върху хартията. Сместа не трябва да е много, нито пък твърде малко. Трябва да има разстояние между купчинките тесто,защото при печене увеличават обема си. Пекат се около 17-20 минути или до видима готовност и суха клечка, прободена в най-високата им част.

Не трябва да се препичат. Оставят се да се охладят за 2 минути в тавата, след което се прехвърлят върху метална решетка, където се поръсват с пудра захар.



Да ви е сладко!

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