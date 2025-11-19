Бизнес

Азиатски гигант съобщи за открито рекордно находище на злато

Стойността на златото, намиращо се там, надхвърля 166 милиарда евро

19 ное 25 | 8:51
Иван Ангелов

Китай откри най-голямото си находище на злато в съвременната история, Дадонгоу в провинция Ляонин, с резерви, оценени на 1444 тона, съобщава Евронюз.

Според Министерството на природните ресурси на Китай,

откритието е най-голямото от 1949 г. насам.

Геолозите са намерили 2586 милиона тона руда със средна концентрация на злато от 0,56 грама на тон. Очакваната стойност на това количество злато е приблизително 166 милиарда евро.

В проекта са участвали приблизително хиляда специалисти. Работата е отнела само 15 месеца, което се счита за необичайно бързо време за находище с такъв размер.

Властите не разкриват точните координати на находището, ограничавайки се до посочване, че

то се намира в източния район на провинция Ляонин.

Откриването съвпадна с период на бърз растеж на цената на златото. Тази година, на фона на слабия долар, геополитическото напрежение и увеличените покупки от централните банки в развиващите се страни, металът поскъпна с повече от 50%.

Производството на злато в Китай през 2024 г. възлиза на общо 377,24 тона,

което представлява увеличение с 0,56%. Вътрешното потребление също нараства. Китайците са закупили близо 1000 тона злато само за една година, докато търсенето на кюлчета и монети се е увеличило с повече от 24% в сравнение с предходната година.

Експертите отдават това на желанието на нарастващата средна класа в Китай да защити спестяванията си на фона на световната икономическа нестабилност.

Иван Ангелов

