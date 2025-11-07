Вижте Топ 10 на най-дълбоките златни мини в света

Добивът на злато се извършва в много страни по света. Но в някои кътчета има мини, които достигат дълбочина над 3 километра под земята.

Според сайта Уион добивът на злато там е сериозно предизвикателство. Тези мини обаче произвеждат значителни количества от благородния метал.

Мина Мпоненг, Южна Африка

Дълбочина: 4,0 км

Мпоненг е най-дълбоката златна мина в света. Златото се добива там с помощта на най-съвременни технологии за безопасност и охлаждане. Добивът там е сложен процес. Достигането до най-дълбоките нива на мината отнема няколко часа.

Мина Таутона, Южна Африка

Дълбочина: 3,9 км

Преди да започне разработването на Мпоненга, Таутона е била най-дълбоката мина в света. Тя официално е затворена през 2018 г., но в продължение на десетилетия е експлоатирала огромни подземни тунели, в които са били наети хиляди работници. Стотици хиляди унции злато са били добивани там всяка година.

Мина Савука, Южна Африка

Дълбочина: 3,7 км

Мината Савука е съхранявала няколко милиарда тона златна руда, произвеждайки десетки хиляди унции годишно. Запасите ѝ обаче са изчерпани и се очаква да бъде затворена в бъдеще.

Мина Ийст Ранд, Южна Африка

Дълбочина: 3 585 км

Мината „Ийст Ранд“ е работила до 2008 г., произвеждайки злато повече от век. Дълбочината ѝ е достигала над 3,58 километра. Тя е била принудена да бъде затворена поради оперативни проблеми.

Мина Дрифонтейн, Южна Африка

Дълбочина: 3,42 км

Тази мина е все още активна. Дрифонтейн в момента е една от най-големите златни мини в света. Освен това, мината съдържа и значителни запаси от уран.

Мина Кусасалету, Южна Африка

Дълбочина: 3 388 км

Тази мина добива не само злато, но и уран. Тя извършва доста сложни операции дълбоко под земята, изискващи най-съвременни вентилационни системи и протоколи за безопасност.

Мина Клуф, Южна Африка

Дълбочина: 3 347 км

Тук се добиват също злато и уран. За оптимизиране на процеса се използва последователен мрежов добив.

Мина Ларонд, Канада

Дълбочина: 3260 км

Това е най-дълбоката мина в Канада, в която се добиват злато, мед, сребро и цинк.

Мина Блейфурайтсахт, Южна Африка

Дълбочина: 3 213 км

Тази мина активно произвежда злато и уран. Хората работят дълбоко под земята. Акцентът тук е върху ефикасния добив и мерките за безопасност.

Мина Моаб Хотсонг, Южна Африка

Дълбочина: 3052 км

Моаб Хотсонг е една от най-дълбоките мини в Южна Африка, произвеждаща значителни количества злато и уран.

