Вижте Топ 10 на най-дълбоките златни мини в света
Повечето се намират в Южна Африка
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Повечето се намират в Южна Африка
Подводен робот се е спуснал на морското дъно и е открил MQ-9 Reaper
Епицентърът е с дълбочина 5 км
Сеизмичната активност в Италия не спира
Падуа. Откриха най-дълбокия басейн в света - той се намира в Италия и дълбочината му е 40 метра, като в него може да се побере 12-етажна сграда, преда...